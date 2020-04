Condividi su

Fase 2 Coronavirus, cosa sarà consentito fare dal 4 Maggio

Il dcpm sul piano della famigerata “Fase 2” dell’emergenza coronavirus dovrebbe essere siglato dai ministri e dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte entro qualche giorno. Da lunedì prossimo, infatti, dovrebbe prendere piede la tanto discussa “Fase 2” e ci dovrebbe essere un generale ammorbidimento delle restrizioni che sono state in vigore durante la fase di lockdown, durata quasi due mesi. Le regole di attenta igiene personale e di distanziamento sociale dovranno comunque diventare un’abitudine, i comportamenti responsabili atti a prevenire il contagio dovranno essere adottati da chiunque. Rimane incerto l’ulteriore obbligo di compilazione dell’autocertificazione, non si sa se gli spostamenti dovranno ancora essere giustificati dal documento.

Fase 2 Coronavirus, le azioni concesse

Dal 4 Maggio gli italiani potranno fare delle passeggiate, a patto che si facciano massimo in due adulti, e c’è la possibilità di poter portare con sé anche i figli. Si dovrà evitare la permanenza presso un solo luogo a meno che non possa essere garantito il distanziamento sociale minimo per prevenire un possibile contagio. Il diritto di camminare potrà essere esercitato anche se non si è vicini al proprio domicilio. L’apertura di ville e parchi sarà a discrezione dei governatori e dei sindaci, ma anche in questo caso non sarà consentito alcun tipo di assembramento. I negozi al dettaglio ricominceranno le loro attività in maniera graduale e dalla seconda settimana di Maggio, mentre rimarranno del tutto abbassate le saracinesche dei centri commerciali, ad eccezione dei supermercati. Sarà possibile altresì far visita ad un parente o ad un amico, mantenendo comunque le distanze di sicurezza o indossando guanti e mascherine, senza bisogno dell’autocertificazione. Continuerà ad essere consentito il servizio d’asporto per i cibi, già diventato consuetudine in tutta la penisola.

Vietate le feste

Rimane categorico il divieto di assembramento sia all’aperto che al chiuso: non sarà possibile, dunque, organizzare delle feste. Spostamenti da un comune all’altro saranno consentiti, ma all’inizio della “Fase 2” non sarà possibile spostarsi in altre regioni.

