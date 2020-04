E’ un mistero l’attuale condizione di Kim Jong-Un, comandante supremo della Corea del Nord che non appare in pubblico dall’11 Aprile.

Mistero Kim Jong-Un: che fine ha fatto il dittatore della Corea del Nord?

Da settimane ormai è saltata all’occhio la sua assenza: nonostante in Corea del Nord sia presente il regime dittatoriale più duro e longevo della storia, la scomparsa di Kim Jong-Un rimane un mistero. Del leader nordcoreano 36enne, terzo membro della famiglia Kim al comando del Paese dopo il nonno Kim Il-Sung ed il padre Kim Jong-Il, non si hanno più notizie dall’11 Aprile. Da quella data, infatti, il politico non è più apparso in pubblico. Subito dopo hanno iniziato a circolare in tutto il globo dei rumors sulla sua salute, ma la Corea del Sud e gli Stati Uniti smentiscono.

Mistero Kim Jong-Un, le ipotesi

Secondo le più disparate voci in circolo tra i vari Paesi del mondo, rafforzate dalle ipotesi della stampa internazionale, il dittatore nordcoreano avrebbe contratto il coronavirus e sarebbe deceduto a causa dell’infezione, mentre secondo altri pareri sarebbe morto sotto ai ferri dopo un delicato intervento chirurgico al cuore. Seul e Washington hanno dichiarato di essere in possesso di notizie affidabili sul leader, secondo le quali l’uomo godrebbe di ottima salute. Non è dato sapere, comunque, dove egli si trovi: il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ammesso di essere a conoscenza delle sue condizioni e di non poter fare parola in proposito, sottolineando i suoi buoni rapporti con il “comandante supremo” della Corea del Nord. Rimangono incerte le ragioni dell’arrivo dei 50 medici cinesi nel Paese limitrofo.

L’ascesa al potere

Kim Jong-Un è succeduto al comando del Paese alla fine del 2011. La sua ascesa al potere si verificò dopo la morte del padre, il 70enne Kim Jong-Il, alle cui esequie prese parte la quasi totalità del popolo nordcoreano. La stirpe dei Kim ha pieni poteri in Corea del Nord dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando Kim Il-Sung restaurò l’ordine nel Paese dopo la fine del conflitto bellico.

