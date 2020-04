Condividi su

Sondaggi elettorali Ixè: fase 2, 63% italiani non vede grandi cambiamenti

Il 72% degli italiani si dice favorevole alla fase 2 illustrata dal premier Conte durante la conferenza stampa di domenica scorsa, ma solo il 28% vede in essa una forte discontinuità rispetto alla fase 1. Sono questi i dati rilevati dai sondaggi elettorali Ixè per Cartabianca. Dai numeri della rilevazione emerge chiaramente come la maggioranza degli italiani (63%) non riscontri differenze sostanziali tra quella che sarà la nostra vita dopo il 4 maggio e quella che è stata in questi due mesi di lockdown.

Sondaggi elettorali Ixè: coronavirus, per la maggioranza degli italiani il peggio è alle spalle

Per quanto riguarda l’emergenza coronavirus, il 54% dei cittadini è convinto che la fase peggiore sia ormai alle spalle. Di diverso avviso il 31% secondo cui il picco dell’emergenza debba ancora arrivare. Fra meno di una settimana, però, si riparte, seppur col freno a mano tirato. Per il 40% la priorità in questa fase di ripartenza è riaprire le attività produttive mentre per il 9% è permettere alle persone di riprendere gli spostamenti. Il 46% considera importanti entrambi gli aspetti.

Le misure economiche prese dal goerno per far fronte agli effetti del coronavirus cominciano a scontentare gran parte degli italiani. I favorevoli ai provvedimenti sono passati dal 52% di inizio aprile al 41% odierno. E iniziano a calare anche i consensi sull’operato dell’esecutivo in questa emergenza. A fine marzo i giudizi positivi erano il 74%, ora sono il 60%. Sulla discesa pesano i ritardi degli aiuti economici promessi che non arrivano nelle tasche di imprenditori e comuni cittadini ma anche l’allungamento delle restrizioni per alcuni settori.

Per ora, la fiducia nel governo e nel premier Conte rimane ancora alta. In crescita di un punto al 57% quella dell’esecutivo e stabile al 60% quella del presidente del Consiglio.

I sondaggi elettorali Ixè continuano a monitorare anche le intenzioni di voto degli italiani. La sorpresa di questa settimana riguarda i partiti sovranisti. Entrambi sono dati in perdita: la Lega passa dal 25,9% della precedente rilevazione al 25,6%, Fratelli d’Italia dal 12,5% al 12%. Sul calo pesano le incomprensioni e i battibecchi tra i due alleati. Pd e Movimento 5 Stelle non ne approfittano e rimangono inchiodati alle loro posizioni: i primi al 22,9% e i secondi al 16,4%. La Sinistra perde consensi ma rimane sopra il 3%. Torna a crescere Italia Viva ora al 2,9%. Bene anche Europa Verde (2,3%), +Europa (2%) e Azione (1,2%). Gli indecisi e gli astenuti sono sondati al 39,7%.

Sondaggi elettorali Ixè: nota metodologica

SOGGETTO REALIZZATORE: ISTITUTO IXÈ SRL

SOGGETTO ACQUIRENTE: RAI – CARTABIANCA

METODOLOGIA: INDAGINE QUANTITATIVA CAMPIONARIA

METODO DI RACCOLTA DATI: TELEFONO FISSO (CATI), MOBILE (CAMI) E VIA WEB (CAWI)

UNIVERSO: POPOLAZIONE ITALIANA MAGGIORENNE

CAMPIONE INTERVISTATO: RAPPRESENTATIVO (QUOTE CAMPIONARIE E PONDERAZIONE) IN BASE A:

GENERE, ETÀ, ZONA DI RESIDENZA, AMPIEZZA COMUNE, VOTATO 2018/2019

DIMENSIONE CAMPIONARIA: 1.000 CASI (MARGINE D’ERRORE MASSIMO ±3,10%)

PERIODO DI RILEVAZIONE: DAL 27 AL 28 APRILE 2020

