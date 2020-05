Condividi su

Chi sono i parenti fino al sesto grado che si possono incontrare

Dal 4 maggio 2020, in forza del DPCM del 26 aprile 2020 di cui è disponibile il pdf completo in questo nostro articolo, le misure di contenimento hanno subito un primo e graduale allentamento. Infatti è possibile incontrare i parenti fino al sesto grado e gli affini fino al quarto, i coniugi o le persone a cui si è legati per tramite di un’unione civile ma anche coloro con cui si intrattiene una relazione connotata da “duratura e significativa comunanza di vita e di affetti”. Sostanzialmente, anche i fidanzati potranno tornare a vedersi.

Chi sono i parenti fino al sesto grado, l’elenco

Vediamo di seguito quali sono i gradi di parentela e chi è compreso sino al sesto grado. Parenti 1° grado: genitori, figli. Parenti 2° grado: nonni, nipoti, fratelli, sorelle. Parenti 3° grado: bisnonni, bisnipoti, nipoti (figli di fratelli), zii paterni e materni. Parenti 4° grado: pronipoti (figli di figli di fratelli), cugini, prozii (fratelli dei nonni). Parenti 5° grado: figli di pronipoti, figli di cugini, cugini dei genitori. Parenti 6° grado: figli di figli di cugini, figli dei cugini dei genitori.

Affini sino al 4° grado: chi sono

Chi sono gli affini sino al 4° grado? Dunque oltre ai parenti cosa si intende per affini sino al 4° grado con cui è possibile vedersi? Ecco una rapida panoramica. Affini di primo grado: suocero e genero (in quanto la moglie è parente di primo grado con il proprio padre), suocero e nuora. Affini di secondo grado: marito e fratello della moglie (in quanto la moglie è parente di secondo grado con il proprio fratello). Affini di terzo grado: zio del marito rispetto alla moglie (lo zio è parente di terzo grado rispetto al marito-nipote), zia della moglie rispetto al marito ecc. Affini di quarto grado: cugino del marito rispetto alla moglie (i cugini sono, fra di loro, parenti di quarto grado).

Assembramenti vietati

Attraverso i chiarimenti sul DPCM il governo ha reso noto che è possibile uscire per delle passeggiate. Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (comprese le visite ai familiari ed ai congiunti), o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti. Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it