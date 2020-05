Condividi su

Pensioni ultime notizie: bonus coronavirus, importo e a chi spetta

Pensioni ultime notizie: è una proposta legata esclusivamente a questo periodo straordinario e, al momento, sarebbe circoscritta alla sola Regione Campania, ma l’aumento dei trattamenti minimi e sociali potrebbe essere presto preso in considerazione anche a livello nazionale.

Pensioni ultime notizie: la proposta di De Luca

Per i mesi di maggio e giugno ben 250mila pensionati che ricevono trattamenti minimi e sociali riceveranno un bonus di importo variabile ma che potrà arrivare fino a mille euro. L’iniziativa è stata presa dal Governatore campano Vincenzo De Luca che in tal modo vorrebbe andare incontro a una delle fasce di popolazione più esposte, anche e soprattutto ai rischi “economici”, che la crisi sanitaria ha comportato. Già in queste ore dovrebbe essere firmata l’intesa con Inps e Ministero del Lavoro per fare partire l’erogazione dei primi pagamenti che andranno a integrare i trattamenti già previsti.

Pensioni ultime notizie: pagamento in anticipo a maggio. Le date

Come funziona il bonus da 1000 euro?

Il bonus fino a 1000 euro spetterà a chi è titolare di pensione o assegno sociale, il cui importo per quest’anno è di circa 460 euro, e a coloro che percepiscono una pensione ordinaria di vecchiaia integrata al minimo, dal valore massimo di poco più di 515 euro nel 2020. In pratica, secondo le stime, gli aumenti previsti per maggio e giugno dovrebbero spettare, come si diceva, a circa 250mila pensionati campani. Le risorse relative al bonus, per quello che dicono dall’autorità regionali, saranno disposte a Poste Italiane che poi, sostanzialmente, le aggiungerà agli assegni dei beneficiari che quindi percepiranno il contributo straordinario al momento di ritirare la propria pensione per questo mese e per il prossimo. Insomma, nessuna domanda o qualunque altro tipo di adempimento da svolgere per riceverlo nel caso se ne abbia diritto.

