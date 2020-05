Condividi su

Pensioni ultime notizie: Fornero chiede ridistribuzione. Le parole

Pensioni ultime notizie: l’ex ministro del Lavoro del governo Monti Elsa Fornero, intervenuta nell’ultima puntata della trasmissione DiMartedì su La7, ha affermato la necessità di una maggiore presa di posizione relativa alle politiche di ridistribuzione in favore delle classi che hanno pagato di più, sollecitando pertanto una maggiore presenza dello Stato, entità verso la quale i cittadini guardano oggi più che mai.

Economia in ginocchio, redditi azzerati

La crisi sanitaria causata dal Covid-19 sta mettendo in ginocchio le economie di diversi Paesi, che hanno di fatto imposto uno stop alle attività produttive per un certo periodo di tempo, mettendo così in stallo la propria economia. “Il reddito, non tanto la ricchezza, è tornato indietro”, ha detto la Fornero. “In questo momento la produzione è ferma in quasi tutti i Paesi che sono stati investiti da questo tremendo virus. Quindi è chiaro che il valore dei redditi collegati alla produzione si sono azzerati“.

La soluzione potrebbe trovarsi su diversi fronti, vista l’esiguità delle risorse che ci troveremo di fronte. “Ci vogliono trasferimenti pubblici”, suggerisce la Fornero, che poi mette in guardia: “In questo momento le persone guardano allo Stato“.

Pensioni ultime notizie: Fornero, “Redistribuzione risorse in favore delle classi penalizzate”

Chi fa i profitti in questo momento? “Anche le imprese non fanno grandi profitti, salvo le imprese del web, che forse bisognerebbe pensare a tassare un po’ più seriamente di quanto non sia stato fatto in passato”, propone l’ex ministro. Si guarda anche alle pensioni, in questo momento, e a quella riforma che, seppur non dimenticata, è inevitabilmente scalata dalal piramide delle priorità. “C’è bisogno di politiche che redistribuiscano in favore delle classi che hanno pagato di più sia in termini sanitari, sia in termini economici“, conclude Fornero.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it