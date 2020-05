Condividi su

Coronavirus ultime notizie: mascherine gratis, arriva l’annuncio di Conte

Coronavirus ultime notizie: mascherine per ciascuno, a prezzo calmierato, ma non tutti applicano questa direttiva, perché laddove i costi di produzione siano maggiori a quelli di vendita e non ci sia dunque un rientro risulta difficile rispondere a certe logiche. E inoltre la mascherina è obbligatoria ormai quando si esce e si frequentano luoghi pubblici. Un obbligo che si paga. Tuttavia, in una recente intervista all’agenzia Agi, il premier Giuseppe Conte ha parlato di mascherine gratis, ma non per tutti.

Riaperture anticipate per alcune attività?

Dopo aver applaudito gli italiani e il loro senso di responsabilità che fa guardare alla fase 2 con fiducia, Conte ha anticipato la possibilità di alcune riaperture di attività chiuse ancora oggi anticipate a metà maggio. Si parla generalmente di bar, ristoranti e parrucchieri, che potrebbero riaprire a partire dal 18 maggio, ma solo in quei territori dove i contagi sono (prossimi) allo zero. Un modo per calmare gli animi che in questi giorni stanno protestando visto il blocco imposto per ragioni sanitarie che potrebbe sfociare in un blocco definitivo della loro attività produttiva.

Coronavirus ultime notizie: mascherine gratis, ecco per chi

Per quanto riguarda le mascherine, il governo è al lavoro affinché la produzione di tali dispositivi sia aumentata in modo considerevole e rispondere così alla domanda elevata della popolazione. “Sulle mascherine il commissario Arcuri sta lavorando senza tregua”, ha spiegato Conte. “La produzione viene aumentata esponenzialmente in queste settimane e sono stati sottoscritti accordi con supermercati, grande distribuzione, farmacie e parafarmacie per rendere disponibili le mascherine al prezzo fissato”. Ma il vero annuncio riguarda la distribuzione di queste mascherine, che saranno gratuite solo per alcune categorie di persone. “Faremo in modo di distribuire un certo numero di mascherine gratuitamente alle famiglie più bisognose“, ha annunciato il premier.

