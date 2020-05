Condividi su

Bonus bicicletta 2020: importo, a chi spetta e domanda

Il bonus bicicletta 2020 rappresenta un aiuto importante per favorire una nuova mobilità sostenibile ai tempi della fase 2 del coronavirus. Con il ritorno di 3 milioni di lavoratori e una riduzione dei mezzi pubblici al 10% i nuovi incentivi non possono che riguardare in prevalenza i mezzi a due ruote, più ecologici e meno ingombranti, come le biciclette, le eBike, i monopattini elettrici.

Bonus bicicletta 2020: importo e dove spetta

La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha affermato che è allo studio e ormai in dirittura d’arrivo “il riconoscimento di un buono di mobilità alternativa, per i residenti nelle città metropolitane e aree urbane con più di 50.000 abitanti, fino a un massimo di 500 euro per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica e monopattini”.

Bonus bicicletta 2020: come funziona

L’incentivo spetterà a chi faccia domanda e non sarà necessario possedere requisiti reddituali. La misura non è ancora ufficiale e in queste ore si sta lavorando sui dettagli. Ad esempio, al momento non è ancora chiaro se il bonus corrisponderà a una parte dell’acquisto, una sorta di detrazione immediata o sconto rapido in percentuale al prezzo applicato sul mezzo. Le ultime indiscrezioni parlano di un importo finanziabile al 70% del valore del mezzo acquistato. Una percentuale che, se confermata, sarebbe piuttosto importante. Tanto per fare un esempio pratico, se il mezzo dovesse costare 500 euro, l’aiuto sarebbe di 350 euro. Il bonus potrebbe diventare operativo a partire da metà maggio, in particolare da lunedì 18. Si attendono però, lo precisiamo, aggiornamenti ufficiali a riguardo.

