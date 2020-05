Bando Impresa SIcura Invitalia: strumento per le imprese per avere il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale

Bando Impresa SIcura Invitalia: prenotazione, importo e graduatoria

L’emergenza coronavirus rischia di mettere a rischio la vita di molte imprese. Tra gli strumenti per sostenere i maggiori costi che gli operatori economici devono sostenere c’è il bando di Invitalia Impresa SIcura tramite cui è possibile chiedere il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale.

Bando impresa sicura Invitalia, gli importi rimborsabili

Il bando promosso tramite il decreto Cura Italia (DL 18/2020, articolo 43, comma 1) punta a sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, di qualunque dimensione e operanti su tutto il territorio nazionale. Come detto, darà alle imprese l’opportunità di vedersi rimborsate le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale (DPI) finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19. Il rimborso è concesso fino al 100% delle spese ammissibili e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile che è pari a 50 milioni di euro. L’importo rimborsabile è pari a 500 euro per ciascun addetto dell’impresa – a cui sono destinati i DPI – e fino a un massimo di 150mila euro per impresa. 500 euro è anche in assoluto l’importo minimo rimborsabile.

Quali acquisti sono rimborsabili e chi può partecipare

Bando impresa sicura Invitalia – Prima di procedere con le altre informazioni vediamo nell’ordine quali sono i dispositivi la cui spesa sarà rimborsabile e chi potrà accedere al bando.

Si può richiedere il rimborso per l’acquisto di mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3 (qui un nostro articolo sulle mascherine); guanti in lattice, in vinile e in nitrile; dispositivi per protezione oculare; indumenti di protezione quali tute e/o camici; calzari e/o sovrascarpe; cuffie e/o copricapi; dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea; detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici. Il rimborso potrà riguardare gli acquisti di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale sostenute tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso.

Possono fare richiesta tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione, dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano che, alla data di presentazione della domanda di rimborso, siano: regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese con sede principale o secondaria sul territorio nazionale nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

Bando Impresa SIcura Invitalia: come prenotare e partecipare al bando, la tempistica

Come prenotarsi? Lo stesso sito di Invitalia specifica che le imprese interessate possono inviare la prenotazione del rimborso dall’11 al 18 maggio 2020, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, attraverso lo sportello informatico dedicato (ecco il link).

Invitalia pubblicherà l’elenco di tutte le imprese che hanno inoltrato la prenotazione, in ordine cronologico. Nell’elenco saranno comunicate: le prenotazioni ammesse a presentare domanda di rimborso le prenotazioni risultate non ammissibili.

Le imprese ammesse, potranno compilare la domanda di rimborso dalle ore 10.00 del 26 maggio 2020 alle ore 17.00 dell’11 giugno 2020 attraverso la procedura informatica che sarà attivata sul sito web dell’Agenzia. Per visualizzare le informazioni che saranno richieste durante la fase di presentazione della domanda di rimborso, scarica il facsimile del modulo di domanda.

Le attività per l’erogazione dei rimborsi saranno avviate subito dopo la conclusione della fase di compilazione. Si procederà con i versamenti entro il mese di giugno 2020.

