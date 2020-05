Condividi su

Giornata dell’Infermiere 2020: significato e perché si celebra

Oggi martedì 12 maggio 2020 si celebra la giornata dell’infermiere, e mai come quest’anno è una ricorrenza che merita di essere celebrata. La ricorrenza cade il 12 maggio di ogni anno e in questa data si intende valorizzare l’importantissimo (se non fondamentale, come ci ha insegnato la pandemia del Covid-19) contributo degli infermieri nella società.

Giornata dell’Infermiere 2020: la storia

La prima intenzione di voler celebrare la professione e il ruolo dell’infermiere nella società con una giornata appositamente dedicata si deve a Dorothy Sunderland, ufficiale del Dipartimento della Salute, Educazione e Benessere degli Stati Uniti, che nel 1953 lanciò la proposta all’allora presidente USA Dwight Eisenhower. Fu un buco nell’acqua purtroppo, in quell’occasione, e si dovette attendere altri 12 anni prima di vedere il desiderio della Sunderland realizzato. Nel 1965, infatti, il Consiglio Internazionale degli Infermieri (ICN) istituì la giornata dell’infermiere.

Giornata dell’Infermiere: perché si festeggia il 12 maggio

La scelta della data fu fatta però in un secondo momento, più precisamente nel 1974. Fu scelto il 12 maggio, perché era la data di nascita di Florence Nightingale, pioniera dell’assistenza infermieristica moderna.

Le iniziative

Proprio oggi la Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (FNOPI) ha diffuso sulla home page del proprio sito un video in omaggio a Florence Nightingale, senza dimenticare gli infermieri che nei mesi precedenti ma anche attualmente sono ancora in prima linea per contrastare l’avanzata dell’epidemia di Covid-19. La Federazione ha inoltre lanciato una raccolta fondi (#NoiConGliInfermieri) in favore dei professionisti che lottano contro il nuovo coronavirus.

La giornata dell’infermiere si festeggia in tutto il mondo, e in Italia sono numerose le iniziative legate a questa ricorrenza. Per fare solo un esempio, nel pomeriggio, verso le ore 16, il Teatro di Roma pubblicherà online un video documentaro contenente le esperienze e i racconti di infermieri che sono stati in prima linea in questo periodo.

Il 2020 è l’Anno dell’Infermiera e dell’Ostetrica

Inoltre il 2020 è anche l’anno dell’infermiera e dell’ostetrica, in virtù del fatto che proprio oggi, 12 maggio 2020, cade il 200° anniversario della nascita di Florence Nightingale. L’anno dell’Infermiera e dell’Ostetrica è stato così un omaggio ufficiale dell’Oms al 2020, deciso in tempi in cui nessuno avrebbe immaginato cosa sarebbe accaduto quest’anno.

