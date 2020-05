Condividi su

Mutuo maggio 2020: analisi surroghe, quali sono le migliori

Giunti alla fase 2, quella di convivenza con il virus ma anche quella della ripartenza e di un ritorno a una (nuova) normalità, è giusto fare anche il punto sui mutui e su cosa è meglio fare per la nostra casa, per cercare magari di abbassare il prezzo e allungare la tempistica o per ottenere un vantaggio economico migliore. Attualmente, dunque, potrebbe essere il momento di pensare alla surroga. Secondo un’analisi di MutuiSupermarket, la surroga è una soluzione sulla quale riflettere per chi può permetterselo, consentendo di sostituire il vecchio mutuo con un nuovo presso un’altra banca a costo zero. Sembra infatti che le banche abbiano “l’intenzione di mantenere i tassi delle surroghe a dei livelli molto bassi“.

Mutuo maggio 2020: come risparmiare con la surroga

Per risparmiare sul finanziamento per la casa, dunque, a oggi si potrebbe pensare di ricorrere alla surroga. Non è un caso che l’interesse degli italiani in merito a tale soluzione risulti attualmente alto, almeno sotto l’aspetto informativo. Vista la situazione difficile determinata dal nuovo coronavirus e da due mesi di quarantena, è tempo di pensare a risparmiare il più possibile sulla maggior parte delle voci di spesa. E il mutuo rientra ovviamente tra le voci che più creano pensieri. I tassi di interesse resteranno invariati, come stabilito dalla BCE a fine aprile nell’ultimo consiglio direttivo, quella stessa BCE che continuerà a erogare liquidità alle banche, consentendo così il mantenimento di tassi molto bassi per finanziamenti, prestiti e mutui.

Stando all’ultimo report di MutuiSupermarket che ha monitorato i cambiamenti principali operati dagli istituti di credito, è emerso che Bnl ha aumentato i tassi fissi fino a 15 pb e gli spread sui mutui a tasso variabile fino a 20 pb. Stesso rialzo per Deutsche Bank, che però ha aumentato gli spread sui tassi fissi a 40 punti base. Da registrare una nuova riduzione degkli indici IRS a 20 anni, arrivata a 0,10%, con un differenziale di -0,07% rispetto alal media di aprile. Sceso l’IRS a 30 anni (0,01%, ovvero -0,08% rispetto ad aprile), mentre l’Euribor a 1 mese si attesta a quota -0,45%, mentre a 3 mesi arriva a -0,26% e a 6 mesi a -0,11%.

Mutuo maggio 2020: simulazione surroga tasso fisso e variabile

Facendo una simulazione di surroga sul portale, ipotizzando un mutuo a tasso fisso richiesto di 150.000 euro per un valore di immobile pari a 240.000 euro, richiesto da un lavoratore 35enne con stipendio medio di 2.400 euro mensili, la soluzione più conveniente del momento è quella proposta da Credem Banca, che propone una rata mensile di 563,95 euro, con TAEG 1,05%.

Se il mutuo è a tasso variabile, la soluzione attualmente più conveniente è quella di Intesa Sanpaolo, che propone una rata mensile di 541,86 euro con TAEG 0,76%.

