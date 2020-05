Condividi su

Diretta streaming conferenza Conte: aggiornamenti live su TP

La Conferenza del Presidente Conte sarà trasmessa in diretta anche su Rai News 24 (canale 48 del digitale terrestre).

Ecco la diretta Facebook del Presidente del Consiglio Conte

La diretta del Presidente del Consiglio anche sul canale Youtube di Palazzo Chigi

Conferenza stampa del Presidente Conte

Conferenza Conte: Scorri in basso per gli aggiornamenti testuali!

Aggiornamento 20:37

Conte: adesso più che mai dovremmo correre e far correre l’economia del nostro Paese. Ci dedicheremo al decreto semplificazioni, per rendere più chiari e trasparenti gli interventi.

Serve un’Italia più verde, più inclusiva, più digitale.

Aggiornamento 20:33

Conte: da lunedì ci si sposterà nella regione di residenza, senza alcuna autocertificazione. Può riprendere la vita sociale e gli incontri con gli amici. Da una regione ad un’altra ci si può spostare per motivi di urgenza e di necessità comprovati. Questa misura sarà in vigore almeno fino al 3 giugno. Si valuterà successivamente, in base all’andamento della curva, il da farsi.

Dal 3 giugno riapriranno le frontiere con l’estero, senza l’obbligo della quarantena.

Da lunedì riapriranno bar, ristoranti, parrucchieri, centri estetici, stabilimenti balneari e le funzioni liturgiche con la regola del distanziamento sociale e dell’uso di mascherine. Dal 15 giugno riaprono teatri, cinema e un ventaglio di offerte varie a carattere ludico-ricreativo per bambini.

20.30 Parte anche la diretta sulla pagina di Conte su Facebook

20.27 Comincia la conferenza di Conte sull’allentamento delle limitazioni agli spostamenti, al momento, sembra che sia possibile ascoltare il Presidente solo collegandosi con il canale di Rai News 24 sul Canale di Palazzo Chigi su Youtube.

Conte: “entriamo a pieno regime nella fase 2. Affrontiamo questa fase con la voglia di ricominciare, ma con prudenza. I dati epidemiologici ci confermano che gli sforzi fatti ci hanno premiato. Abbiamo incrementato i posti letto e le terapie intensive. Siamo in procinto di lanciare l’app immuni. Serve collaborazione con le Regioni e l’Anci. Le Regioni stanno collaborando con noi per la condivisione dei protocolli che ci aiuteranno ad aprire con sicurezza”

Al primo posto, come sempre, c’è la tutela della salute dei cittadini

20.05 Sta per cominciare la diretta social del Presidente del Consiglio Conte

Conferenza Conte: a breve nuova diretta social

Conferenza Conte -- Come avvenuto diverse volte nel corso di questi difficili mesi di crisi sanitaria, il Presidente del Consiglio Conte comunicherà direttamente le prossime mosse del governo agli italiani. L’ultima diretta social da Palazzo Chigi risale a pochi giorni fa e, più precisamente, alla serata del 13 maggio.

In quell’occasione Conte, accompagnato da diversi membri dell’esecutivo (Gualtieri, Speranza, Patuanelli e Bellanova) ha elencato e poi delineato in breve le misure di sostegno economico per lavoratori, famiglie e imprese contenute nel Decreto Rilancio, il secondo e attesissimo provvedimento sull’emergenza coronavirus. Nel corso della stessa conferenza, ha dato appuntamento di lì a qualche giorno per un altro annuncio: quello relativo all’allentamento delle restrizioni degli spostamenti che dovrebbe avvenire da lunedì 18 maggio in poi.

Fase 2 bis al via lunedì 18 maggio

Trovare l’intesa è stato difficile ma alla fine governo e regioni si sono accordati in merito alle linee guida da seguire nella gestione della riapertura del paese. Nel corso della Fase 2 bis, visto che per molti aspetti il lockdown è finito già il 4 maggio, i cittadini potranno tornare solo parzialmente alla “normalità” (come del resto sembra accadrà anche all’inizio della Fase 3, che dovrebbe partire il prossimo 3 giugno).

Anche se tutto lascia pensare che bisognerà convivere ancora a lungo con il nuovo coronavirus, e che una nuova impennata di contagi potrebbe imporre una repentina inversione di rotta, si potranno tornare a fare molte cose che in questi mesi risultavano proibite. A partire dal 18 maggio, per esempio, non dovrebbe essere più necessario compilare l’autocertificazione per gli spostamenti all’interno della propria regione di residenza, quindi, ci si potrà recare nelle seconde case o far visita agli amici. Inoltre, riapriranno bar e ristoranti, barbieri e palestre anche se sarà obbligatorio mantenere il distanziamento di sicurezza e indossare le mascherine praticamente ovunque. Infine, si potrà anche andare in vacanza, al mare o in montagna, sempre però rispettando il divieto di assembramento.

