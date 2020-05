Come evitare il contagio da coronavirus e misure per prevenirlo

Come evitare un possibile contagio da coronavirus e quali misure di precauzione bisogna adottare per allontanare il più possibile questo rischio.

Da oggi lunedì 18 maggio 2020 l’Italia entra nel vivo della fase 2. Con la riapertura della maggior parte delle attività commerciali, bisognerà comunque stare attenti a non abbassare troppo la guardia. Si cercherà di ritornare lentamente alla normalità, evitando nuove ondate di contagi che comprometterebbero seriamente la tenuta sociale ed economica del paese. Come evitare il contagio da coronavirus e quali sono le misure cautelative da adottare, pur tornando a vivere una vita normale, a effettuare spostamenti e a recarsi nei negozi? Elenchiamole di seguito.

Misure contro il coronavirus: prenotare ed evitare assembramenti

Come ormai già sapete, oggi lunedì 18 maggio è il grande giorno delle riaperture. Tra parrucchieri ed estetisti, alcune attività hanno già tutta la settimana prenotata. Perché la prenotazione diventa praticamente obbligatoria. Dovremo dimenticarci di recarsi dal parrucchiere per fare un rapido taglio, magari quando non c’è gente. Si entrerà uno per volta (ma dipende dalle dimensioni del locale) e il proprio nome sarà inserito in un elenco che durerà 14 giorni, il tempo di incubazione previsto per l’eventuale apparizione dei sintomi da contagio. Obbligatorio indossare la mascherina: se non si usano i guanti, ricordarsi di igienizzare le mani con il gel messo a disposizione dell’attività. Preferire i pagamenti elettronici al pagamento in contanti. Rispettare assolutamente l’orario della prenotazione per evitare ritardi e assembramenti.

Distanza interpersonale di sicurezza

Il distanziamento sociale diventerà presto un’abitudine, anche se non è sempre facile rispettarlo o ricordarsi di farlo. Ma è doveroso, per rispetto verso se stessi e gli altri. La distanza interpersonale di sicurezza (tra 1 e 2 metri) è necessaria affinché l’eventuale virus non possa viaggiare a sufficienza tra una persona all’altra tramite il veicolo delle droplet (goccioline) espulse quando si parla e, in misura maggiore, quando si tossisce o si starnuta (a proposito, sempre farlo nel gomito).

Il distanziamento sociale dovrà essere perseguito sia nelle file ordinate fuori da supermercati e negozi, sia dentro ai locali stessi, che saranno comunque organizzati in modo tale da favorire la distanza di sicurezza tramite apposita segnaletica e percorsi diversificati di entrata e uscita, laddove possibile.

Disinfezione e igiene delle mani

Igienizzare periodicamente le mani tramite soluzioni idroalcoliche (almeno 75%) quando si è in giro. Lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone (per almeno 1 minuto). Questi restano suggerimenti da attuare per prevenire l’infezione da Covid-19, ma anche per l’igiene quotidiana. In ogni locale dovrebbe essere messo a disposizione della clientela apposito gel igienizzante, in particolar modo agli ingressi. Se le dimensioni del locale sono ampie, sarà possibile trovare gel anche da altre parti all’interno della struttura.

Come evitare il contagio da coronavirus, in sintesi

Indossare la mascherina, igienizzare spesso le mani e quando possibile lavarle con acqua e sapone per almeno un minuto. Essere distanti dalle altre persone di almeno 1-1,5 metri ed evitare di toccarsi occhi, naso e bocca, con o senza guanti. Sono queste le principali raccomandazioni da seguire per evitare di essere contagiati, ma anche per non dimenticare che la fase 2 non è solo la fase della ripartenza, ma anche quella di convivenza con un virus ancora in circolazione, seppur di meno rispetto a prima.

