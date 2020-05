Per andare da una regione all’altra, bisognerà continuare a munirsi di una nuova autocertificazione per giustificare gli spostamenti dal 18 maggio

Nuova autocertificazione 18 maggio in pdf per spostamenti tra regioni

Nuova autocertificazione: da oggi lunedì 18 maggio 2020 si procede al tanto atteso allentamento delle restrizioni, tuttavia, per andare da una regione all’altra, bisognerà continuare a munirsi di un apposito modulo per giustificare gli spostamenti.

Nuova autocertificazione: il modulo per gli spostamenti tra regioni

Da lunedì 18 maggio 2020 non è più necessario fornire una giustificazione per potersi spostare non solo all’interno del proprio comune di residenza ma anche sull’intero territorio regionale. D’altra parte, l’obbligo di compilare la nuova autocertificazione resta nel caso in cui si voglia effettuare uno spostamento dalla propria regione di residenza ad un’altra. Il modello è molto simile a quelli utilizzati durante i mesi di lockdown anche se risulta nettamente semplificato.

Contemplate solo tre motivazioni, come si può immaginare, per poter transitare da una regione all’altra: motivazioni legate al lavoro, ragioni di salute o comunque necessità urgenti e improrogabili. D’altra parte, si potrà fare ritorno al proprio luogo di residenza o domicilio ma non è ancora consentito – anche se dovrebbe esserlo a partire dal 3 giugno – recarsi in visita presso i propri congiunti che abitano in un’altra regione. In ogni caso, meglio associare alla nuova autocertificazione tutta la documentazione atta a dimostrare la sussistenza del motivo che ha giustificato lo spostamento.

Come compilare il modulo?

La Nuova autocertifcazione si dovrà compilare, innanzitutto, inserendo i propri dati anagrafici per come riportati dal documento d’identità. Quindi, bisognerà dichiarare il punto di partenza dello spostamento e il punto d’arrivo previsto, dichiarando altresì di essere a conoscenza delle restrizioni che potrebbero variare da una regione all’altra. Infine, sarà necessario segnare la casella relativa alle motivazioni che hanno determinato lo spostamento: lavoro, salute o situazioni urgenti; sono messe a disposizione del dichiarante anche sei righe ove argomentare la motivazione dello spostamento.

