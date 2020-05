Condividi su

Coronavirus ultime notizie: Boccia “se basso rischio si riparte il 3”

Coronavirus ultime notizie: i dati dei prossimi giorni, ma soprattutto quelli tra giovedì 28 e venerdì 29 maggio saranno decisivi per capire cosa si potrà fare a partire da mercoledì 3 giugno. L’obiettivo è quello di riaprire i confini delle Regioni e consentire quindi gli spostamenti da una Regione all’altra, a oggi consentiti solo per motivi di lavoro, salute o urgenza. Superata con brillantezza la prova post-4 maggio, adesso tocca vedere cosa accadrà per il post-18 maggio, giorno di riaperture di molte attività commerciali su tutto il territorio e del via libera agli spostamenti all’interno della Regione. Poi sarà la volta di capire se ci saranno gli effetti post-movida relativi al primo weekend dopo il 18 maggio, ma questo è un altro discorso che aiuterà a capire soprattutto se il virus è ancora forte o si è drasticamente indebolito e non rappresenta più una minaccia di elevato livello.

Coronavirus ultime notizie: si riapre il 3? Ecco a quali condizioni

Nell’incontro avvenuto a Palazzo Lombardia tra il governatore della regione Attilio Fontana e il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia si è parlato proprio di questo, ovvero di cosa si potrà fare a partire dal 3 giugno 2020. Un incontro definito da entrambe le personalità “utile e positivo”. Entrambi sono stati concordi nell’affermare quanto sia importante in questo momento continuare ad agire con prudenza e cautela e non abbassare la guardia al fine di non vanificare gli sforzi fatti dagli italiani finora. Boccia ha parlato di una valutazione dei dati che sarà fatta proprio tra giovedì e venerdì per capire quale destino ci attenderà a partire dal 3 giugno. “Se l’Italia sarà tutta a basso rischio il 3 si rimette in cammino, anche perché c’è l’idea di riaprire le frontiere con i paesi europei”, ma solo se sarà possibile e mantenendo la massima cautela.

Il bollettino del 26 maggio 2020

Intanto, anche dai dati diffusi dalla Protezione Civile nel pomeriggio di martedì 26 maggio emerge ottimismo. In diverse regioni (Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna e Provincia autonoma di Bolzano) il tasso dei contagi è a zero. Per quanto riguarda le vittime si è arrivati a un totale di 32.955 (+78 rispetto al giorno precedente), mentre per ciò che concerne i malati si è raggiunta quota 52.942 in totale (-2.358 in 24 ore) e una riduzione è stata registrata anche nelle terapie intensive (-20 rispetto al giorno precedente). Continua a salire il numero dei guariti e dimessi (144.658 in totale, +2.677 nelle ultime 24 ore).

