Governo ultime notizie: esecutivo cade a settembre e tecnici in arrivo?

Governo ultime notizie: il fantasma di una caduta dell’attuale esecutivo è sempre in piedi. Tramontato temporaneamente in occasione dell’emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del Covid-19 in Italia (con qualche eccezione, in quanto spesso le opposizioni hanno richiesto una nuova reggenza a Palazzo Chigi), adesso che il peggio sembra essere alle spalle, la querelle politica torna in auge più forte che mai.

Governo ultime notizie: i due Matteo guardano a settembre?

Al centro della questione, e in posizione opponente al governo attuale, ci sono i due Matteo: Salvini, ovviamente, leader della Lega chiamato a riacquistare popolarità, e Renzi, che ha salvato il governo in occasione della mozione di sfiducia nei confronti di Bonafede, ma che si è opposta al voto sul destino processuale di Matteo Salvini (caso Open Arms) e che è sempre una spina nel fianco del governo, pur non essendo l’opposizione. Altra strizzatina d’occhio all’opposizione è stata confermata dalla risposta leghista all’aiuto sopraccitato, con l’elezione di Patrizia Baffi (Italia Viva) al ruolo di presidente della commissione d’inchiesta sulla sanità in Lombardia, a differenza del nome più quotato dalla maggioranza governativa (PD-M5S), ovvero il democratico Jacopo Scandella.

Lo scenario che sembra delinearsi è dunque quello di una nuova maggioranza sostenuta dal centrodestra più Italia Viva, che non fa faville nei sondaggi, ma che rappresenterà il vero fulcro dell’azione politica (e diplomatica) delle prossime settimane. Ma adesso il momento è critico: c’è il post-emergenza sanitaria da gestire, anche a livello economico e far cadere il governo significherebbe vanificare molto di quanto fatto negli ultimi mesi (comprese le misure di sostegno). Forse, allora, l’orizzonte temporale da attendere per agire sarà nel mese di settembre.

Governo tecnico in autunno?

Se si tornasse a elezioni, è probabile che Italia Viva sparirebbe, visto che attualmente, stando ad alcuni sondaggi, è sotto la soglia di sbarramento del 3%. Resta poi il discorso della Legge di Bilancio: il mese di settembre non è particolarmente indicato per far cadere un governo, visti i tempi stretti per varare la Finanziaria e tutti gli adempimenti da rispettare a livello nazionale ed europeo. Insomma, il rischio di nuove elezioni potrebbe non esserci, ma si potrebbe palesare un governo tecnico, guidato da Mario Draghi, come paventato alcune settimane, che potrebbe rassicurare anche i mercati, i quali reagirebbero male a un ritorno degli italiani alle urne, in un anno terribile sotto l’aspetto socio-economico. Ma ora restiamo solo nel campo delle ipotesi e nelle prossime settimane andranno monitorati i comportamenti dei singoli per capire che futuro (politico) ci attende.

