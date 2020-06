Condividi su

Linguine con crema di ceci e pancetta croccante

Le linguine con crema di ceci e pancetta croccante è un primo piatto delizioso e rapido da preparare, un ottimo modo per mangiare i legumi senza rinunciare al gusto. Vediamo insieme il procedimento.

Ingredienti

320 g di linguine

140 g di ceci secchi

200 g di pancetta affumicata a cubetti

1 rametto di rosmarino

1 spicchio d’aglio

2-3 cucchiai di olio evo

1 tazzina di vino bianco

1 cucchiaino di curry (facoltativo)

Per prima cosa per preparare la pasta con crema di ceci e pancetta croccante bisogna iniziare dai ceci: se avete i ceci secchi ricordatevi di metterli in acqua fredda almeno 10-12 ore prima, poi scolateli e asciugateli e metteteli a bollire, in una pentola per una quarantina di minuti circa. Non butatta l’acqua di cottura dei ceci perché potrete riutilizzarla per cuocere la pasta Se invece utilizzate i ceci in scatola potete saltare questo passaggio.

Mettete in una padella un filo di olio extravergine di oliva, fatelo scaldare bene e poi aggiungete la pancetta. Tenetela con la fiamma alta per almeno 5-6 minuti in modo che diventi croccante e che riesca a cacciare gran parte del grasso. Una volta che la pancetta sarà croccante, toglietela e mettetela da parte. Nella stessa padella, invece, aggiungete uno spicchio di aglio e un ramo di rosmarino e fate soffriggere dolcemente l’aglio. Una volta che l’aglio sarà dorato aggiungete i ceci e lasciate che si insaporiscano per qualche minuto, se necessario aggiungete un mestolo di acqua di cottura.

Continuiamo la preparazione delle linguine con la crema di ceci e la pancetta croccante mettendo l’acqua per la pasta sul fuoco, quando l’acqua arriva ad ebollizione, aggiungete il sale e la pasta. Nel frattempo passate i ceci con il minipimer, aggiungete qualche cucchiaio di acqua di cottura per far venire una deliziosa cremina di ceci.

Scolate la pasta qualche minuto prima rispetto al tempo di cottura indicato sulla confezione, e trasferitela direttamente nella padella. Aggiungete la crema di ceci e mescolate bene, se è necessario fate ridurre’ la crema. Quando la pasta sarà ben amalgamata, potete passare ad impiattare aggiungendo la pancetta croccante sopra e, se lo gradite, un cucchiaio di curry per insaporire.

Non vi rimane che gustare queste deliziose linguine con crema di ceci e pancetta croccante. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta.