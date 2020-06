Le zucchine al forno croccanti, da utilizzare per cena, per pranzo, ma soprattutto per gli aperitivi e buffet con gli amici e i parenti.

Condividi su

Zucchine al forno croccanti

Le zucchine al forno croccanti, sono una ricetta facile e veloce e soprattutto molto utile. Potete utilizzare per cena, per pranzo, ma soprattutto per gli aperitivi e buffet con gli amici e i parenti. Vediamo insieme la preparazione.

Ingredienti

3 zucchine grandi

3 uova

4-5 cucchiai di farina 00

8-10 cucchiai di pangrattato

Sale fino q.b.

2-3 cucchiai di olio evo

Per preparare le zucchine al forno croccanti iniziamo lavando e tagliando a bastoncini le zucchine. Potete tagliarle a mano oppure aiutarvi con un taglia verdure se preferite. Dopo aver tagliato le zucchine, mettete in un piatto la farina, in uno il pangrattato e infine nell’ultimo sbattete le tre uova con un pizzico di sale. Infarinate tutti i bastoncini, togliete l’eccesso, poi passateli nelle uova e nel pangrattato e infine sistemateli su una teglia con la carta forno.

Una volta che tutti i bastoncini saranno impanati e sistemati sulla teglia (mi raccomando tutti i bastoncini devono essere direttamente sulla teglia e non sopra altri bastoncini), aggiungete un filo di olio e infornate. Il forno deve essere ventilato preriscaldato a 200°, fate cuocere per una ventina di minuti.

Quando le zucchine saranno dorate, vuol dire che saranno pronte per essere sfornate. Ecco che le zucchine al forno croccanti sono pronte per essere mangiate. Se le preparate per una cena tra amici, ricordatevi di cuocerle all’ultimo per evitare che perdano la croccantezza. Come sempre, buon appetito e alla prossima ricetta.