Vaccino gratis bambini e anziani: quando farlo e come. Le istruzioni

Vaccino gratis bambini e anziani: il Ministero della Salute anticipa alcune novità a proposito della prossima campagna di vaccinazione anti-influenzale. Ecco le categorie per cui sarà completamente gratuito vaccinarsi.

Vaccino gratis: novità in vista della campagna anti-influenzale

Oltre alle categorie per cui già è previsto attualmente, vaccino gratis per tutti i bambini dai 6 mesi ai 6 anni e per tutti gli anziani dai 60 anni in poi con la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2020-21. Ad annunciare la novità è un’apposita circolare del Ministero della Salute con cui si precisa che la disposizione è volta a facilitare il lavoro delle autorità sanitarie in caso di “diagnosi differenziale nelle fasce d’età di maggiore rischio di malattia grave”.

D’altra parte, recita sempre il testo della circolare ministeriale, “non è esclusa una co-circolazione di virus influenzali e SarCov2” col partire dell’autunno e il conseguente abbassamento delle temperature, dunque, “si rende necessario ribadire l’importanza della vaccinazione antinfluenzale, in particolare nei soggetti ad alto rischio di tutte le età, per semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti, dati i sintomi simili tra Covid-19 e Influenza. Vaccinando contro l’influenza, inoltre, si riducono le complicanze da influenza nei soggetti a rischio e gli accessi al pronto soccorso”.

Ausilio nell’individuazione dei contagi da nuovo coronavirus

Vaccino gratis non solo per chi ha età pari o superiore ai 65 anni, quindi, ma anche per chi ne ha tra 60 e 64, oltre che per i bambini più piccoli. L’ampliamento della platea di coloro per cui la vaccinazione è gratuita ovviamente è influenzata dall’emergenza sanitaria degli ultimi mesi: nel caso si verifichi una seconda ondata di contagi da nuovo coronavirus, più saranno i vaccinati nelle fasce a rischio, in teoria, meno tempo servirà per scremare i casi di semplice sindrome influenzale da quelli di infezione da Sars Cov 2.

I più esposti in questo senso sono gli anziani, tuttavia, nonostante non siano disponibili degli studi approfonditi sull’efficacia della vaccinazione anti-influenzale anche tra i più piccoli, precisano dal ministero, è comunque plausibile che vaccinando anche questi ultimi si ridurrà in modo consistente la circolazione del virus influenzale anche tra gli adulti e gli anziani stessi.

