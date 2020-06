Come andare in pensione senza contributi? In realtà, non si può. Raggiunta una certa età, però, spettano alcune prestazioni Inps in alcuni casi

Come andare in pensione senza contributi Inps? I sistemi

Come andare in pensione senza contributi? Per rispondere seccamente alla domanda, non si può. Tuttavia, anche a chi non ne ha mai versati, raggiunta una certa età, spettano alcune prestazioni Inps.

Come andare in pensione senza contributi?

Senza dubbio si può dire che non è contemplata dal nostro ordinamento previdenziale la possibilità di andare in pensione senza aver prima maturato alcuni precisi ben precisi. Insomma, nessun assegno se non si è raggiunta l’età per la pensione di vecchiaia o il numero di contributi necessari a richiedere il pensionamento anticipato. Ciò significa che se non si è mai lavorato o si è lavorato solo per pochi anni o ancora se si è lavorato sempre “in nero” non si ha diritto ad alcun trattamento.

L’Assegno sociale dell’Inps

Come andare in pensione senza contributi? Ormai dovrebbe essere chiaro, non si può andare in pensione senza aver raggiunto i requisiti anagrafici e/o contributivi previsti dalla legge. D’altra parte, se si raggiunge una certa età senza aver maturato il diritto a ricevere un trattamento previdenziale è possibile richiedere l’assegno sociale dell’Inps. Quest’ultimo è una prestazione assistenziale che pone come requisito necessario il compimento di almeno 67 anni, inoltre, per richiedere l’assegno sociale Inps è altresì fondamentale risultare al di sotto di una determinata soglia di reddito ed essere residenti in Italia da almeno 10 anni. Essa viene rideterminata ogni anno, nel 2020 è stata fissata a quota 5.977 euro circa per le persone singole e a poco più di 11.955 per chi è coniugato. Gli aventi diritto percepiscono 13 mensilità da 459,83 euro.

La pensione di invalidità

Altro caso in cui si può andare in pensione al di là di età anagrafica e contributiva quello della pensione di invalidità. È riservata, però, esclusivamente a chi abbia un’accertata inabilità lavorativa o meglio un’invalidità riconosciuta al 100%, un’età compresa tra i 18 e i 67 anni e un reddito massimo di 16,982 euro (limite per il 2020). Quest’anno la cifra dell’assegno, erogato per 13 mensilità, è pari a 286, 91 euro ogni mese.

