Condividi su

Pensioni ultime notizie: previdenza complementare contro la patrimoniale?

Pensioni ultime notizie: ogni tanto si torna a parlare di patrimoniale, ovvero di un’imposta che colpisca il patrimonio e la ricchezza privata dei cittadini italiani per far fronte all’investimento delle risorse su misure finalizzate a fronteggiare l’emergenza sanitaria. Un prelievo forzoso, insomma, al quale non è possibile sottrarsi, direttamente dal conto corrente, come già avvenne nel 1992, e contro cui una buona parte di italiani è contraria per principio. Il giornale La Verità ha suggerito una proposta per evitare questo spettro: quello della previdenza complementare.

Previdenza complementare: cos’è e come funziona

Come si legge sul sito dell’Inps, mentre la previdenza obbligatoria si basa sul criterio della ripartizione, cioè i contributi di tutti i lavoratori sono utili a pagare le pensioni di tutti i pensionati, la previdenza complementare è regolata da un sistema a capitalizzazione, nel quale i versamenti di ogni lavoratore sono autonomamente investiti dal fondo di previdenza allo scopo di creare la rendita. Per La Verità, questo tipo di previdenza potrebbe essere perfino incentivata, sollecitando le persone a investire i risparmi in forme pensionistiche che raccolgano il risparmio previdenziale tramite il quale, alla fine della carriera lavorativa e raggiunti i requisiti per l’accesso alla pensione, sarà possibile beneficiare di una pensione integrativa.

Investire risparmi tramite consulente finanziario

Alternativamente si potrebbe investire una parte dei propri risparmi con l’aiuto di un consulente finanziario: ciò porterebbe a evitare il ritorno di una patrimoniale calcolata sul reddito. Quello che verrebbe fuori sarebbe una patrimoniale basata su un investimento personale guidato da un esperto consulente finanziario: in questo modo, i buoni rendimenti ottenuti andrebbero a compensare l’investimento. Si tratterebbe così di una sorta di evoluzione di quanto sta già accadendo, con i risparmiatori italiani invitati ad acquistare titoli di Stato, prima tramite Btp Italia e poi, a inizio luglio, tramite il nuovo Btp Futura.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it