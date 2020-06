All’attesa delle date per la ripresa della Serie A si è aggiunta anche quella relativa alle date del calciomercato per la stagione 2020-21

Quando inizia e quando finisce il Calciomercato 2021 di gennaio? Le date

All’attesa delle date per la ripresa della Serie A, con la sospensione dei tornei sportivi imposta a seguito dell’emergenza coronavirus, si è aggiunta anche quella relativa alle date del calciomercato per la stagione 2020-21. In questi giorni la Figc ha fornito le indicazioni ufficiali in merito.

Calciomercato: le indicazioni della Federazione

La sospensione del campionato di Serie A ha imposto delle importanti modifiche anche al calendario del calciomercato. Dopo settimane di indiscrezioni, però, sono arrivate le indicazioni ufficiale della Figc. La sessione estiva della campagna trasferimenti in vista della stagione 2020-21 avrà inizio giorno 1 settembre 2020 e terminerà il 5 ottobre 2020. Sempre la Federazione ha precisato le date della sessione invernale della campagna trasferimenti per la prossima stagione: comincerà il 4 gennaio 2021 e terminerà il 31 gennaio 2021.

Nessuno nuovo tesserato per la stagione in corso

A margine dell’ufficializzazione delle date riguardanti la ripresa di Coppa Italia e Serie A e le prossime sessioni di calciomercato, sono state fornite dalla Figc anche delle importanti precisazioni per gli scambi durante la stagione in corso. Dunque, si può dire che “per tutte le competizioni della stagione sportiva 2019/2020 che verranno riavviate a decorrere dalla entrata in vigore della presente delibera, le squadre potranno utilizzare esclusivamente i tesserati alla data dell’11 giugno 2020”. Insomma, i tesserati per la prossima stagione non potranno essere schierati prima della fine di quella attualmente in corso. Sgomberato il campo dai dubbi che potevano sorgere, per esempio, nel caso di Kulusevski passato dal Parma alla Juventus a gennaio e che in teoria i bianconeri avrebbero potuto schierare sin da luglio 2020.

