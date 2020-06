Condividi su

Coronavirus ultime notizie: la situazione dei contagi in tutta Italia. Il punto

Coronavirus ultime notizie: la situazione dei contagi in Italia ritratta dall’ultimo report di Ministero della Salute e Istituto superiore della Sanità.

Coronavirus ultime notizie: la situazione dei contagi in Italia

Secondo l’ultimo aggiornamento della situazione epidemiologica da parte del Ministero della Salute, risalente a ieri venerdì 12 giugno 2020, nel complesso sono arrivati a 236.305 i contagi da nuovo coronavirus in Italia. D’altra parte, le persone attualmente positive sono 28.997, rispetto al precedente bollettino i nuovi casi sono 163. Dei 28.997 positivi, 24.877 si trovano in isolamento domiciliare (-1.393), 3.893 risultano ricoverate con sintomi (-238) e 227 si trovano in terapia intensiva (-9).

Lombardia ancora epicentro dell’epidemia

Coronavirus ultime notizie – Per quanto riguarda i dati relativi alle regioni e alle province, nell’ultimo bollettino si evidenzia come la maggior parte dei casi sia registrata ancora in Lombardia. Sono arrivati a 91.204 i casi sul territorio lombardo: 23.669 di questi si sono verificati in provincia di Milano, segue Brescia con 15.217, poi c’è la provincia di Bergamo con 13.744 casi nel complesso. Dopo la Lombardia, a larga distanza, si trova il Piemonte con quasi 31mila casi, intorno a 28mila c’è l’Emilia Romagna.

“Quadro generale a bassa criticità”

Coronavirus ultime notizie – “Il quadro generale dell’impatto dell’infezione da Sars cov 2 in Italia rimane a bassa criticità” hanno commentato i dati del Report gli esperti del Ministero e dell’Iss. Detto ciò, bisogna comunque segnalare che “persistono in alcune realtà regionali un numero di nuovi casi segnalati ogni settimana elevati seppur in diminuzione” e “in alcune parti del paese la circolazione di SarsCov2 è ancora rilevante”.

