La fine del mondo secondo il calendario Maya non è (stata) più nel 2012, ma sarà il 21 giugno 2020: ecco le ultime previsioni in merito.

Condividi su

Fine del mondo calendario Maya 21 giugno 2020: orari e previsioni

Dal 21 dicembre 2012 al 21 giugno 2020: un errore di calcolo ha rimandato la famosa profezia Maya sulla fine del mondo a questa domenica. Ebbene sì, l’evento di dimensioni planetarie presagito nel 2012, in realtà avverrà tra qualche giorno. Tramite libri e film eravamo pronti all’apocalisse del dicembre 2012, mentre la nuova fine del mondo ci ha dato poco preavviso. L’errore di calcolo, secondo un certo Paolo Tagaloguin, un profilo Twitter poi rimosso, sarebbe stato determinato da una confusione sui calendari, ovvero per un errore di lettura nel calendario gregoriano che è stato introdotto nel 1582 per rimpiazzare il calendario giuliano e che ha comportato la perdita di 11 giorni all’anno, provocando così uno scarto di quasi 8 anni.

La fine del mondo sarà il 21 giugno 2020: la nuova ipotesi (Maya?)

Tagaloguin sarebbe un ricercatore (effettivamente sul web questo nome fa riferimento a un insegnante biologo dell’Università del Tennessee, ma con ogni probabilità si tratta di un omonimo e non dell’autore originale del tweet incriminato), che sui social network ha comunicato la notizia dell’errore di calcolo, spostando la fine del mondo predetta a dicembre 2012 di ben sette anni e mezzo. La notizia è rimbalzata su alcuni media, come il New York Post, il The Sun e il The Mirror, con quest’ultimo che a sua volta ha rimosso l’articolo che parlava di questa imminente apocalisse: fatto sta che la “notizia” ha avuto la sua eco anche qui in Italia, diffusa dalla versione locale dell’Huffington Post.

Ovviamente la profezia ha avuto una imponente carica virale, soprattutto da parte dei teorici del complotto, visto l’anno che stiamo vivendo, segnato da eventi epocali, come la pandemia, le tensioni internazionali, le rivolte degli afroamericani e delle altre minoranze. Insomma, se nel 2020 non sarà la fine del mondo, sembra che ci si stia provando in tutti i modi a fare sì che sia la fine di un mondo, quello che abbiamo conosciuto fino a oggi. Con buona pace dei Maya e delle coincidenze interplanetarie.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it