Coronavirus ultime notizie: vaccino pronto entro il 2020, parla Speranza

Coronavirus ultime notizie: risale il livello di allerta in alcune zone del mondo. A Pechino, ad esempio, che teme un nuovo effetto Wuhan, ma preoccupa anche il caso del mattatoio in Germania, in cui si sono registrati 657 casi positivi. Intanto in Italia il ministro della Salute Roberto Speranza, ospite a Porta a Porta, ha parlato del vaccino, che potrebbe essere pronto entro la fine del 2020, almeno disponibile in alcune dosi, raccomandando poi all’attenzione e alla prudenza, perché il virus non è ancora vinto.

Coronavirus ultime notizie: le parole del ministro Speranza sul vaccino

Il ministro Speranza ha infatti citato l’accordo raggiunto con altri Paesi europei (Germania, Francia e Olanda) annunciando che “60 milioni di dosi del vaccino saranno distribuite già prima della fine di quest’anno, anche se è più corretto parlare di un candidato vaccino, più promettente e il primo in termini di tempo”. Il ministro ha quindi dato “la notizia importante che l’Italia è tra i primissimi Paesi che potrà accedere a questa risorsa”.

Inoltre un’ultima raccomandazione, che è anche un promemoria lanciato agli italiani: “Il virus non è vinto, ma è ancora un nemico molto insidioso, basta vedere quello che succede a Pechino, dove hanno richiuso le scuole e hanno di nuovo istituito le zone rosse”.

Chi sono i morti di Covid-19 in Italia: il report dell’Iss

Coronavirus ultime notizie: il bilancio aggiornato al 17 giugno

Il bilancio dei dati sul coronavirus in Italia aggiornato al 17 giugno e diffuso dalla Protezione Civile racconta di 644 casi attualmente positivi in meno (-2,6%) per un totale di 23.925 casi attualmente positivi, a cui si aggiungono 43 vittime in più (+0,1% rispetto alle ultime 24 ore) per un totale di 34.448 decessi, e 929 guariti/dimessi in più (+0,5%), per un totale di 179.45 persone guarite dall’inizio della pandemia. I casi positivi registrati in più sono stati 329, di cui 242 in Lombardia e 87 nel resto d’Italia, di cui 41 in Piemonte, 14 in Emilia Romagna e 10 nel Lazio). Sono stati effettuati 77.701 tamponi, ovvero poco più di 30 mila tamponi rispetto al giorno prima.

Calano ancora le persone ricoverate in terapia intensiva (-7,9%, 163), così come quelle ricoverate con sintomi negli altri reparti ospedalieri (-5,7%, 3.113) e in isolamento domiciliare (-2,1%, 20.649).

