Torino-Parma: dove vederla in diretta streaming o in tv

Dopo la Coppa Italia, vinta dai partenopei di Gattuso, la “ripartenza” del calcio italiano continua con i quattro recuperi di Serie A che si disputeranno tra oggi e domani. La prima di queste partite è Torino-Parma, in programma il 20 Giugno alle 19.30

Il Parma più tranquillo, il Torino deve vincere

Ma quali sono le condizioni delle due squadre nell’imminenza dell’incontro Torino-Parma? Bene, diciamo subito che i ragazzi di D’Aversa sono in una posizione di classifica migliore dei granata guidati da Moreno Longo. Infatti il Parma presidia la nona posizione in classifica, forte di 9 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte. Messo peggio il Torino: 8 vittorie, 3 pareggi e 14 sconfitte lo relegano al quindicesimo posto, a soli 5 punti dall’ultima. È imperativo, quindi, per i piemontesi, portare a casa un risultato positivo, per navigare in acque più tranquille. Torino-Parma può essere l’occasione giusta.

Torino-Parma: le formazioni

Benché ancora manchi l’ufficialità, è possibile avanzare ipotesi fondate sugli schieramenti previsti in Torino-Parma. Moreno Longo, allenatore dei granata, dovrà rinunciare a Vedi e Baselli, mentre forti dubbi sussistono sul possibile impiego del malconcio Ansaldi. Ancor peggio è messo Roberto D’Aversa, che guida gli emiliani. Inglese, Pezzella, Siligardi e Grassi non sono disponibili per il match di Torino. Le formazioni dovrebbero essere:



TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Aina; Edera, Belotti, Berenguer.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.



L’unco ex di Torino-Parma è il gialloblu Darmian, che esordisce contro la sua ex squadra, dopo aver mancato l’incontro di andata.

Dove vedere Torino-Parma

Torino-Parma si disputerà sabato 20 Giugno 2020 allo stadio Olimpico di Torino e sarà diretta da Massimiliano Irrati di Pistoia. L’incontro si disputerà ovviamente a porte chiuse. Il recupero della 25a giornata del campionato di Serie A si potrà vedere solo se si è abbonati Sky. In particolare, sarà visibile su Sport Serie A e Sky Sport. Niente da fare per chi non è abbonato Sky anche se si vuole vedere il match in streaming: si deve infatti possedere un abbonamento al network di Murdoch per scaricare l’app SkyGo e vedere Torino-Parma sui device mobili. Altri modi non ce ne sono, se si vuole rimanere nell’ambito della legalità. Giova infatti ricordare che siti come Rojadrecta e Sports Bay agiscono al di fuori della legge, non ottemperando all’obbligo del pagamento dei diritti televisivi.

