Verona-Cagliari: dove vederla in diretta streaming o in tv gratis

Il COVID-19 ha costretto i tifosi a rinunciare al proprio sport preferito per oltre 100 giorni. Ma adesso potranno rifarsi: il calcio, ripartito dalla Coppa Italia, proseguirà infatti a tappe forzate, con l’obiettivo di concludere le restanti 12 giornate di campionato entro il 2 Agosto. Si ricomincia con i recuperi delle partite di Serie A. Dopo Torino-Parma, il programma prevede Verona-Cagliari, in previsione alle 21.45 di sabato 20 Giugno.

Il Verona per confermarsi, il Cagliari per ripartire

Nessuno si aspettava che gli scaligeri si trovassero in una posizione così tranquilla a questo punto del campionato. Ottavo in campionato e con 25 punti in classifica, l’undici di Juric può legittimamente aspirare alla zona Europa League. Verona-Cagliari può essere altresì l’occasione per i sardi di uscire dal momento nero che li accompagna dallo scorso Dicembre. Dopo una partenza sprint, il Cagliari non ne ha azzeccata una: 4 pareggi e 6 sconfitte, con la zona retrocessione pericolosamente vicina. Altro che sogno Champions, come sembrava sei mesi fa! Riusciranno gli uomini di Walter Zenga, nel frattempo subentrato a Rolando Maran, a invertire la tendenza?

Verona-Cagliari: le formazioni

Ivan Juric è tranquillo: alla formazione titolare manca il solo Eysseric. Formazione classica, quindi, per l’Hellas, con la sola novità di Borini probabile terminale offensivo.

In previsione di Verona-Cagliari, piove sul bagnato per la compagine di Walter Zenga: alle assenze pesanti di Nainggolan e dello squalificato Joao Pedro, si aggiunge quella di Oliva.

Presumibilmente, i due team si affronteranno così:

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Borini.

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Birsa, Simeone, Pereiro.

In ottemperanza alle disposizioni di legge, Verona-Cagliari si disputerà a porte chiuse.

Dove vedere il match del Bentegodi

Verona-Cagliari si giocherà nel tradizionale stadio scaligero, il Marcantonio Bentegodi di Verona. Le due formazioni, agli ordini dell’arbitro torinese Luca Pairetto, si ritroveranno in quella sede per le ore 21.45 del 20 Giugno 2020. Il match è un’esclusiva DAZN; oltre che sulla piattaforma a pagamento sarà possibile anche assistervi in streaming tramite l’app DAZN. Anche se ancora manca l’ufficialità, sembra che Verona-Cagliari potrebbe essere una delle due partite visibili in chiaro su YouTube. Si continua a trattare a oltranza, nonostante il parere contrario dell’Antitrust, per offrire questa possibilità che, se si concretizzasse, sarebbe davvero gradita ai tifosi che non hanno sottoscritto un contratto con la piattaforma streaming.

