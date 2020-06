Nuova proroga per la scadenza del pagamento del bollo auto 2020: in una Regione, infatti, la scadenza dell’adempimento è slittata a ottobre. Ecco dove.

Bollo auto 2020: scadenza pagamento posticipata a ottobre, ecco dove

Slitta la scadenza del pagamento del bollo auto 2020 in una regione italiana, rientrando così nel piano delle proroghe di quegli adempimenti fiscali e non a causa della pandemia e delle conseguenze del lockdown. La regione in questione è la Lombardia, la più colpita dal virus in Italia, che ha stabilito il rinvio del pagamento del bollo auto 2020 in scadenza o scaduto nel periodo compreso tra l’8 marzo (dal 21 febbraio per le zone rosse segnalate dal DM Economia e Finanze del 24 febbraio 2020) e il 30 settembre 2020 a fine ottobre 2020. La novità è contenuta nella deliberazione DGR n. 3214 della Regione Lombardia del 9 giugno scorso ed è consultabile direttamente sul sito istituzionale della regione.

Bollo auto 2020: scadenza pagamento prorogata a fine ottobre, la nuova data

Nella deliberazione si stabilisce che limitatamente alla tassa automobilistica, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio della Regione Lombardia, sono sospesi i termini dei versamenti, anche in domiciliazione bancaria, scaduti o in scadenza nel periodo che abbiamo sopra elencato. Questi versamenti dovranno però essere effettuati in un’unica soluzione entro e non oltre il 31 ottobre 2020: il pagamento avverrà senza che siano applicati sanzioni e interessi. I versamenti già effettuati non saranno rimborsati.

Non solo bollo auto: slitta anche la riscossione dei debiti tributari

Nella stessa deliberazione, inoltre, si decide che solo ed esclusivamente per i contribuenti residenti o che hanno la sede legale o operativa nel territorio della Regione Lombardia alla sospensione della riscossione delle rate in scadenza tra l’8 marzo e il 30 settembre 2020 (dal 21 febbraio per i residenti nelle zone rosse) dei debiti tributari, senza che la rateizzazione decada, a patto che proceda con il pagamento delle rate residue e a cadenza mensile a partire dal 31 ottobre 2020.

