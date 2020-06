Condividi su

Le salsicce al forno con patate e cipolle sono un’ottima ricetta rapida e veloce, ma anche gustosa e sfiziosa. La ricetta è veramente semplice, vediamola insieme

Ingredienti

4-5 salsicce di maiale

4-5 patate grandi

1 cipolla grande

5-6 cucchiai di olio evo

Sale fino q.b.

Origano q.b.

Pepe nero q.b. (facoltativo)

Per preparare le salsicce al forno con patate e cipolle, iniziamo con la preparazione delle patate: lavate le patate e cercate di tagliarle della stessa dimensione in modo da avere un tempo di cottura omogeneo. A questo punto sbucciate e tagliate anche la cipolla. Mettete su una teglia con la carta forno le patate e la cipolla tagliata, aggiungete un filo di olio extravergine di oliva, l’origano e il sale. Mescolate bene per condire patate e cipolle in modo omogeneo.

Poi mettete anche le salsicce con le patate e le cipolle e infornate in forno statico preriscaldato. A fine cottura se lo gradite accendete il grill per far cuocere meglio la parte superiore e per far diventare croccanti le patate.

Una volta che le salsicce con patate e cipolle saranno cotte non rimane che toglierle dal forno e dividere nei piatti. Può essere un ottimo modo se magari avete delle salsicce surgelate che non sapete come consumare. Una cena rapida e veloce quando tornate tardi a casa e non avete voglia di cucinare. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta