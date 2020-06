Condividi su

Bonus 600 euro caregiver: quando spetta e come fare domanda

Un bonus 600 euro anche per i caregiver per le mensilità di aprile e maggio: è quanto prevede un emendamento al Decreto Rilancio, in fase di conversione al Parlamento. Si tratta di un beneficio che finora è stato assegnato ai lavoratori autonomi e occasionali e titolari di partita Iva per due mesi (il terzo era soggetto ad alcune condizioni e requisiti particolari), e che ora potrebbe essere esteso anche ai caregiver familiari, ovvero a tutte quelle persone che assistono il coniuge, o l’altra parte dell’unione civile, o il convivente, o un familiare e affine entro il secondo grado, il quale, “a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata o sia titolare di assegno di accompagnamento”.

Bonus 600 euro caregiver: quando spetta e a chi

Tale beneficio è introdotto dall’emendamento “in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, riflettendosi sulla definizione di una disciplina più organica e per il riconoscimento del ruolo e del lavoro di cura e assistenza familiare reso dal caregiver.

Il bonus 600 euro per i caregiver familiari sarà erogato in un’unica soluzione a un solo componente del nucleo familiare, a condizione che sia convivente, a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020, con la persona assistita che si trova in condizione di disabilità grave, disturbi dell’età evolutiva, oppure in condizione di non autosufficienza non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie correlate alla senilità.

Nessun divieto di cumulo con RdC e RdE

Non ci saranno divieti di cumulo se il caregiver beneficiario del nuovo bonus 600 euro percepisce già il reddito di emergenza o il reddito di cittadinanza. L’assegno, previsto per due mensilità, è infatti cumulabile con le due misure.

Le modalità per presentare la domanda e ricevere l’assegno dovrebbero essere le stesse del bonus 600 euro dedicato ai lavoratori, quindi tramite portale Inps.

