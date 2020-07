Condividi su

Aenne Burda – La donna del miracolo economico: trama e anticipazioni

L’attesa è quasi finita, poche ore ci separano da Aenne Burda – La donna del miracolo economico. La mini serie tv del 2018, in onda oggi primo luglio 2020 dalle 21:21 su Canale 5, è composta da due puntate che verranno trasmesse stasera e sembrano avere tutte le carte in regola per appassionare il pubblico.

L’emozionante fiction, incentrata sulla vita della brillante donna che portò la moda nelle case tedesche, è stata diretta da Francis Meletzky, regista noto per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere concepite per il piccolo schermo come Stromberg, Konrad & Katharina, Tatort, Lotte Jäger und das Dorf der Verdammten e Wolfsland. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Aenne Burda!

1949, Offenburg. Aenne Burda è una moglie e madre instancabile, sempre pronta a sacrificarsi per i propri cari. La tranquilla e serena esistenza della donna viene travolta da una scoperta scioccante: il marito, nonché padre dei suoi tre figli, ha una relazione extra-coniugale e pretende, così come impone la società, che la partner perdoni il tradimento. Delusa e profondamente amareggiata, la protagonista non ha alcuna intenzione di sopportare il comportamento di quello che riteneva essere l’amore della sua vita e decide di impegnarsi con tutte le sue forze per realizzare un progetto che aveva ideato ben prima di sposarsi.

Burda ha sempre sognato di fondare una rivista di moda che potesse contenere cartamodelli in modo tale da offrire la possibilità alle donne di creare i loro abiti da sole a casa. Emersa dal torpore di una vita di coppia basata sull’annullamento di sé, Aenne inizia un percorso di consapevolezza che la porterà ben lontano da quel mondo fatto di stereotipi e totale mancanza di rispetto nei confronti delle donne.

Il cast della serie tv

Protagonista della fiction è Katharina Wackernagel che interpreta Aenne Burda. Fritz Karl veste i panni di Franz Burda, Luise Wolframquelli di Edith Schmidt e Annika Olbrich è Lise Schneegass. Jean-Yves Berteloot recita la parte di André Lambert, Martina Eitner-Acheampong quella di Martha e Michele Cuciuffo è Massimo Russo.

Inoltre Hansa Czypionka ricopre il ruolo di Hans Kuhn, Christoph Glaubacker quello di Wilhelm Kemper e Cornelia Gröschel è Evelyn Holler. Gina Henkel indossa le vesti di Charlotte, Robert Schupp quelle di Oskar Kaiser e Moritz Berg è Fritz. Infine Luca Gugolz è Hubert Burda mentre Caroline Hellwig interpreta Eva Schneider.

