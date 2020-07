Condividi su

Temptation Island 2020: ospiti e anticipazioni puntata stasera 2 luglio

L’attesa è quasi finita, tra poche ore inizierà il viaggio nei sentimenti di Temptation Island 2020. Il reality show, in onda oggi 2 luglio dalle 21:20 su Canale 5, approda suo primo appuntamento e sembra avere tutte le carte in regola per appassionare il pubblico.

Lo schema, ormai ben collaudato, è sempre lo stesso: coppie desiderose di mettere alla prova la loro relazione giungeranno sull’isola del desiderio per scoprire se la persona che hanno accanto rappresenta l’amore della propria vita. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Temptation Island 2020!

Un programma leggero e d’intrattenimento come Temptation Island 2020 è proprio quello che ci vuole per trascorrere del tempo in allegria e spensieratezza. La trasmissione, andata in onda la prima volta nel 2005, sono anni oramai che riscuote un grande successo e anche la nuova edizione è molto attesa dal folto gruppo di fedelissimi. Al timone del reality show ci sarà Filippo Bisciglia che guiderà i concorrenti in questo tormentato e appassionante percorso sentimentale. Sei coppie, non sposate i senza figli in comune, partiranno alla volta della Sardegna e, giunti nella città di Santa Margherita di Pula, verranno accolti nello splendido Resort Is morus Relais, luogo in cui trascorreranno ventuno giorni lontani dai propri partner.

I fidanzati Temptation Island 2020 conosceranno dodici affascinanti tentatrici e altrettanti uomini faranno compagnia alle donne che tramite i video potranno controllare il comportamento della propria dolce metà e contemporaneamente godersi il corteggiamento degli agguerriti single. Fondamentale nel percorso sarà il falò, momento solitamente ricco di emozioni, crisi di pianto, rabbia e gelosia. A parteciperanno sia personaggi famosi che persone comuni. Tra i concorrenti vip ci saranno Antonella Elia con Pietro delle Piane e Manila Nazzaro e il partner Lorenzo Amoruso mentre le coppie Nip sono formate da Valeria e Ciavy, Anna Maria e Antonio, Sofia e Alessandro fidanzati da quasi cinque anni e Anna e Andrea in relazione da 24 mesi. Tutto questo e molto altro stasera dalle 21:20 su Canale 5.

