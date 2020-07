Condividi su

Bollo auto: verifica pagamento anni precedenti, ecco come controllare

Il bollo auto è una delle tasse meno amate dagli italiani: non dipende infatti dall’utilizzo del bene di proprietà, bensì dal fatto che quel bene, l’auto in questo caso, sia una nostra proprietà. Si tratta, insomma, di una tassa di possesso: anche se la macchina non la usiamo mai, ogni anno dobbiamo pagare l’imposta e dobbiamo farlo entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza della tassa. Tuttavia, tra le tante scartoffie con cui abbiamo a che fare quotidianamente, può capitare che ci siamo dimenticati di pagare il bollo auto o che non riusciamo a ricordare se lo abbiamo pagato o meno in quel preciso periodo. Come fare per controllare e verificare il pagamento del bollo auto negli anni precedenti? Andiamo a spiegare la procedura da seguire.

Verifica pagamento bollo auto: come fare

La gestione del bollo auto è dell’Agenzia delle Entrate nelle seguenti regioni: Friuli Venezia Giulia e Sardegna, ma anche Marche, Sicilia e Valle d’Aosta. In tutte le altre regioni, invece, è l’Aci a gestire la tassa sull’autovettura e le relative informazioni. Su entrambi i portali, a seconda della regione di riferimento, sono disponibili dei servizi online per verificare il pagamento negli anni precedenti e dunque se è stato saltato un adempimento. Immettendo i dati richiesti, con pochi click sarà facile e veloce scoprire se il bollo auto è sempre stato pagato ogni anno o se è stato saltato.

Pagamento saltato, cosa fare

Qualora si verificasse quest’ultima eventualità cosa bisogna fare per mettersi in regola? Ricorrere al ravvedimento operoso, se previsto nei tempi, o comunque regolarizzare la propria posizione debitoria pagando il dovuto presso i canali autorizzati, quindi tramite bollettino in Posta, presso l’Aci, nelle tabaccherie convenzionate, online. Chi ha optato per la domiciliazione bancaria (come in Lombardia, dove peraltro si potrà usufruire anche di uno sconto), non dovrebbe preoccuparsi di mancare un pagamento, in quanto il versamento della tassa avviene automaticamente ogni anno.

