Condividi su

Delitti inquietanti: trama, cast e anticipazioni film stasera in tv

La prima serata del mercoledì si apre all’insegna dell’intrattenimento ad alta tensione con Delitti inquietanti. La pellicola del 1996, in onda oggi 8 luglio 2020 dalle 21:27 su Rete 4, è stata diretta da John Gray, regista, autore e produttore televisivo statunitense noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come When He’s Not a Stranger, The Day Lincoln Was Shot, Haven – Il rifugio, Helter Skelter e Un amore di candidato.

L’avvincente poliziesco, sceneggiato da Kevin Brodbin e con protagonisti Steven Seagal e Keenen Ivory Wayans, ha potuto contare sulle musiche di Trevor Rabin, la fotografia di Rick Bota mentre il montaggio è stato affidato a Donn Cambern. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Delitti inquietanti!

Delitti inquietanti: trama e anticipazioni film stasera in tv

Il lungometraggio di John Gray segue le vicende di Jack Cole, veterano della polizia con un passato misterioso alle spalle che lo ha portato a riflettere sulla sua vita e aderire a non alla filosofia buddista. Le giornate scorrono senza particolari cambiamenti fino a quando i superiori lo trasferiscono a Los Angeles e gli affiancano come partner Jim Campbell, agente burbero che non sopporta la meditazione e tutte le correnti new age.

Completamente diversi nel carattere e modo di pensare, i due colleghi devono mettere da parte di loro divergenze per trovare Family Man, assassino seriale che compie delitti inquietanti.

Il cast del film

In Delitti inquietanti Steven Seagal interpreta il det. Lt. Jack Cole mentre Keenen Ivory Wayans è det. Jim Campbell. Bob Gunton veste i panni di Frank Deverell, Brian Cox quelli di Mr. Smith e John M. Jackson è Donald Cunningham. Michelle Johnson ricopre il ruolo di Jessica Cole, Stephen Tobolowsky quello di Christopher Maynard e Ryan Cutrona è capt. Harris.

hanno partecipato al thriller Richard Gant nelle vesti del det. Roden, Jesse Stock in quelle del figlio di Cole e Alexa Vega è la figlia di Cole, Nikki Cox recita la parte di Millie, Scott Nielson quella di se stesso e Johnny Strong è Johnny Deverell. Infine Wendy Robie interpreta Melanie Sardes.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it