X-Men 2: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv su Rai 2

Oggi, 18 marzo 2020, alle 21:20 su Rai 2 andrà in onda X-Men 2. La pellicola del 2003, prodotta e distribuita da 20th Century Fox, è stata diretta da Bryan Singer, regista statunitense noto al grande pubblico per aver firmato opere come I soliti sospetti, Superman Returns, Operazione Valchiria, Il cacciatore di giganti e Bohemian Rhapsody.

Il lungometraggio di fantascienza, sequel dell’omonimo film del 2000 a sua volta basato sui celebri fumetti pubblicati dalla Marvel Comics, ho potuto contare sulle musiche di John Ottman, la fotografia di Newton Thomas Sigel mentre la sceneggiatura è stata affidata a Michael Dougherty, David Hayter e Dan Harris. Ma vediamo insieme la sinossi di X-Men 2!

X-Men 2: trama e anticipazioni del film stasera in tv su Rai 2

X-Men 2 continua a seguire le vicende dei supereroi protagonisti del primo lungometraggio. Wolverine sente la necessità di scoprire tutto ciò che riguarda il suo passato che in gran parte è ancora avvolto nel mistero. L’uomo quindi, dopo aver imprigionato Magneto e bloccato la sua confraternita, inizia ad indagare con la speranza di capire finalmente com’è diventato un mutante. Nel frattempo Nighcrawler attenta alla vita del presidente degli Stati Uniti e a seguito di questo grave evento Charles Xavier raduna il gruppo di combattenti dal DNA alterato. A causa dei recenti accadimenti la popolazione è in preda al panico e il perfido colonnello William Stryker sfrutta questo ondata di paura per i suoi meschini scopi. L’uomo inoltre, assieme a Lady Deathstrike, si reca nella scuola per catturare quanti più X-Men.

Intanto Colosso riesce a salvare i ragazzi mentre Logan scappa assieme a Rogue, Bobby e Pyro. Quando poi Tempesta e Jean Grey scoprono dove si trova Nightclawer viene svelato il segreto che nasconde il malvagio colonnello.

Il cast del film

Nella pellicola Hugh Jackman interpreta Logan Howlett / Wolverine mentre Patrick Stewart è Charles Xavier / Professor X. Ian McKellen veste i panni di Erik Lehnsherr / Magneto, Halle Berry quelli di Ororo Munroe / Tempesta e Famke Janssen è Jean Grey. James Marsden recita la parte di Scott Summers / Ciclope, Anna Paquin quella di Marie D’Ancanto / Rogue e Rebecca Romijn è Raven Darkhölme / Mystica. Inoltre Alan Cumming ricopre il ruolo di Kurt Wagner / Nightcrawler, Brian Cox quello di William Stryker e Kelly Hu è Yuriko Oyama / Lady Deathstrike.

Hanno recitato in X-Men 2 anche Bruce Davison nella parte del sen. Robert Kelly, Aaron Stanford in quella di John Allerdyce / Pyro e Shawn Ashmore che è Bobby Drake / Uomo Ghiaccio. Katie Stuart indossa le vesti di Kitty Pryde / Shadowcat, Kea Wong quelle di Jubilation Lee / Jubilee e Cotter Smith è il presidente McKenna. Ty Olsson è Mitchell Laurio, Daniel Cudmore interpreta Piotr Rasputin / Colosso e Peter Wingfield è il serg. Lyman. Steve Bacic ricopre il ruolo di Hank McCoy / Bestia, Michael Reid McKay quello di Jason Stryker e James Kirk è Ronny Drake. Completano il cast Jill Teed nei panni di Madeline Drake e Alf Humphreys in quelli di William Drake.

