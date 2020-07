Condividi su

Cassa integrazione Inps 2020: quanti soldi mancano per i lavoratori

Cassa integrazione Inps 2020: ancora tantissimi i lavoratori in attesa. Infatti, sarebbero almeno 2 milioni coloro che aspettano gli assegni.

Cassa integrazione: 2 milioni di lavoratori in attesa

Un articolo di Repubblica ha riacceso la luce dei riflettori sulla questione dei ritardi nell’erogazione della cassa integrazione, misura che rientra tra quelle messe in campo per contrastare i contraccolpi economici seguiti all’emergenza coronavirus. Sarebbero ben 2 milioni i lavoratori ancora in attesa degli assegni: un milione e mezzo dipenderebbe dall’Inps (eppure le risorse non mancano all’ente visto che tra Decreto Cura Italia e Decreto Rilancio sono stati stanziati più di 17 miliardi e mezzo) mentre più o meno 500mila farebbero riferimento al Fondo degli artigiani (con il Cura Italia sono stati stanziati solo 60 milioni). In molti casi non sarebbero state accreditate nemmeno le somme spettanti per marzo e aprile.

Istanze rimaste in un limbo

Stando ai dati Inps sulla cassa integrazione citati dal quotidiano, che si riferiscono alle domande già autorizzate, sono oltre 17.500 i lavoratori che ancora non hanno ricevuto nemmeno un euro per marzo. Invece, sono 322.700 circa quelli che hanno incassato l’assegno per marzo ma aspettano ancora quello di aprile. Al 29 giugno, dunque, sarebbero 340.281 i lavoratori ancora in attesa. Poi ci sono le istanze che non risultano ancora né autorizzate, né respinte, né annullate: al 25 giugno, queste ultime sarebbero circa 107mila per un totale di 1,2 milioni di lavoratori. Sommando le due cifre si arriva al totale di un milione e mezzo di lavoratori amministrati dall’Inps tuttora in attesa della cassa integrazione (ordinaria, in deroga o nella forma di fondi di solidarietà).

