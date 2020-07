Condividi su

Tutti i sospetti su mia madre: trama, cast e anticipazioni film stasera in tv

Prosegue la maratona di thriller ad alta tensione con Tutti i sospetti su mia madre. La pellicola del 2016, in onda oggi 11 luglio 2020 dalle 21:45 su Rai 2, vede ancora una volta alla regia e sceneggiatura Doug Campbell, artista noto per aver lavorato dietro la macchina da presa in numerosi lungometraggi progettati per il piccolo schermo e trasmessi in questo periodo sul secondo canale della rete ammiraglia.

L’appassionante film, Il cui titolo originale è Stalked By My mother, potrebbe essere un’ottima idea per distrarsi dalle preoccupazioni quotidiane e trascorrere del tempo piacevole comodamente seduti sul proprio divano di casa. Ma vediamo insieme la sinossi di Tutti i sospetti su mia madre!

Il thriller segue le vicende di Maddy, adolescente tormentata dai continui sospetti di sua madre Claire, donna profondamente disturbata, incapace di lasciare il proprio spazio vitale alla figlia. Oltremodo protettiva ed esageratamente apprensiva, il genitore trascorre le giornate a seguire ossessivamente la teenager e viene travolta dall’ansia appena non riesce a contattarla. Addirittura giunge a pensare che la sua piccola, che tanto piccola oramai non è più, sia stata rapita quando invece è semplicemente in biblioteca.

Come facilmente prevedibile, Claire è profondamente contraria alla relazione sentimentale che Maddy ha intrapreso con un suo coetaneo e quando il ragazzo viene assassinato l’adolescente inizia a pensare che sia stata proprio la madre ad ucciderlo.

Il cast del film

In Tutti i sospetti su mia madre Jennifer Taylor interpreta Claire Beauregard mentre Danielle C. Ryan è Gina West. Mia Topalian veste i panni di Maddy, Spencer Neville quelli di Tucker e Leith M. Burke è Tucker. Kevin Scott Allen ricopre il ruolo di Nick Fox, Mim Drew quello di Vanessa Underhill e Ted Jonas è David Underhill.

Hanno partecipato a Tutti i sospetti su mia madre anche Devante Winfrey nelle vesti di Oliver, Skye McDonald in quelle di Abigail e Joe Hackett è Parker. Susan Beaubian recita la parte della dottoressa Lewis, Thomas Silcott quella di Sydney e Tina Martin è Rachel. Juliana Destefano indossa le vesti di Yolanda, Shae Smolik quella della giovane Gina e Amelia Fischer è la giovane Maddy. Completano il cast del thriller Brian McGovern nei panni di Sean Beauregard e Sergio Carmona in quelli dell’agente di sicurezza.

