Ecco l’assicurazione contro la pioggia come incentivo a fare le vacanze presso gli stabilimenti balneari veneti. Come funziona il meccanismo?

Condividi su

Assicurazione contro la pioggia per le vacanze: la novità arriva dal Veneto

La materia dei contratti di assicurazione non di rado presenta novità di rilievo, di cui abbiamo parlato già in diverse occasioni. Qui vogliamo porre attenzione su una recente notizia che, probabilmente, farà felici coloro che hanno intenzione, nelle prossime settimane, di fare le vacanze al mare in Veneto. Infatti, i titolari di alcuni stabilimenti balneari situati nella regione bagnata dal mare Adriatico, hanno ideato – a favore dei turisti – una specifica assicurazione contro la pioggia: vediamo più nel dettaglio in cosa consiste questa interessante novità.

Se ti interessa saperne di più sui danni maltempo, chi deve pagare e l’utile orientamento dei giudici sul tema, clicca qui.

Assicurazione contro la pioggia: una novità per favorire il turismo

In effetti, ben sappiamo delle ripercussioni che coronavirus e lockdown hanno purtroppo provocato e stanno provocando sul tessuto socio-economico di tutta la penisola. Basti ricordare gli ultimi dati disponibili, che indicano come a giugno 2020, si sia registrato un calo delle presenze dei turisti negli alberghi italiani, corrispondente a circa il – 80%, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Numeri che fanno riflettere e che certamente stimolano l’inventiva di chi lavora nell’ambito del turismo e della ristorazione, per trovare soluzioni che in qualche modo rilancino il volume d’affari. In questo contesto, ecco allora la novità accennata all’inizio, con alcuni stabilimenti balneari del Veneto – per la precisione tre attività diverse di Jesolo – che hanno deciso di accordarsi con i turisti nel modo seguente: la prenotazione via web del posto per sè e la famiglia nello stabilimento costerà un euro in più, ma tale esiguo aumento sarà controbilanciato dal rimborso totale dell’importo speso, laddove nel giorno o nei giorni scelti per la vacanza in Veneto, dovesse piovere. Una vera e propria assicurazione contro la pioggia, insomma.

Se ti interessa saperne di più sulla cosiddetta assicurazione auto a km, come funziona, quando farla e quanto costa, clicca qui.

Vero è però che il Veneto, qualche mese fa una delle regioni più colpite dal Covid-19, ha deciso già da tempo di intervenire in modo organizzato e ramificato per cercare di risolvere la questione turismo, coinvolgendo Confturismo e le varie imprese operanti nel settore alberghiero e turistico. In particolare rileva l’accordo denominato “Accoglienza sicura in Veneto 2020” per garantire le presenze sulle spiagge in tutta sicurezza, messo nero su bianco su impulso del Gruppo Centro di Medicina.

Concludendo, non resta che attendere le prossime settimane, tipicamente dedicate alle vacanze, anche in Veneto, di numerosi turisti italiani e stranieri, per capire se davvero questa assicurazione contro la pioggia può ritenersi un efficace incentivo a fare le vacanze nel Belpaese.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it