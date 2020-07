Polonia, secondo i late poll è rieletto presidente Duda (50,8%)

Condividi su

Polonia, ci si aspettava un ballottaggio sul filo del rasoio, un testa a testa, una lotta all’ultimo voto, e così è stato. Domenica 12 luglio 2020 si è svolto il secondo turno delle elezioni del Presidente della Repubblica di Polonia, rappresentante della politica estera, garante dell’ordine costituzionale e dotato di un certo potere di veto.

Affluenza record, vicina al 70%

Nonostante la pandemia di COVID-19 – con un numero di nuovi contagiati maggiore rispetto all’Italia e con l’obbligo di mascherina per chi avesse scelto di votare personalmente, anziché per corrispondenza – l’affluenza segna un nuovo record: circa il 69%, in attesa di conferme ufficiali. È ulteriormente in crescita rispetto al 64,5% raggiunto due settimane fa e superato solamente dalle presidenziali del 1995, quando votò il 64,7% al primo turno e il 68,2% al ballottaggio.

Duda sarebbe poco sopra il 50%

Per quanto riguarda i risultati, secondo il primo exit poll delle ore 21 (IPSOS) il presidente uscente Andrzej Duda andrebbe verso la rielezione con il 50,4% dei consensi, ma con una forchetta del ±2%; nel late poll delle 24 invece aumenta il divario e Duda avrebbe il 50,8%. Nella giornata di domani, solamente a conteggio completato, la commissione elettorale nazionale fornirà i risultati definitivi.

Fonte: Senat RP, flickr https://www.flickr.com/photos/senatrp/49211889403/ CC 2.0 BY-NC-ND

Polonia, anche i sondaggi presagivano il pareggio

Dei 26 sondaggi effettuati nelle due settimane tra il primo e il secondo turno, 14 vedevano prevalere Duda e 12 il sindaco di Varsavia Rafał Trzaskowski, con una media del 48% del primo contro il 47% dello sfidante e un 5% di indecisi. Escludendo questa quota, si arrivava dunque a un 50,5% per Duda e un 40,5% per Trzaskowski, proprio come i risultati degli exit poll. Rimandiamo a questo nostro articolo per un profilo dei candidati. Duda ha proposto al probabile sconfitto una stretta di mano presso il palazzo presidenziale per porre fine alla campagna elettorale; Trzaskowski ha apprezzato il gesto, preferendo però rimandarlo a quando si avranno i dati ufficiali. Si temono proteste e riconteggi.

Che ci fosse una sostanziale parità emergeva anche dai dati di due settimane fa. Se infatti al primo turno Duda – riconducibile a partito di destra sociale PiS al governo in Polonia – si piazzava primo con il 43,5%, il candidato popolare/liberale Trzaskowski (30,5%) sapeva di poter contare sull’appoggio più o meno esplicito di altri candidati di opposizione come l’indipendente presentatore televisivo Szymon Hołownia (13,9%), il ruralista Władysław Kosiniak-Kamysz (2,4%) e l’attivista gay di centrosinistra Robert Biedroń (2,2%).

L’elettorato del nazionalista Bosak è diviso: c’è chi ha votato Trzaskowski in funzione antisistema

Sebbene alla vigilia delle elezioni ci si aspettasse un risultato migliore per questi ultimi due, in totale Trzaskowski insisteva su un bacino di 9,5 milioni potenziali elettori, mentre Duda sarebbe partito con un milione in meno. Il leader della destra radicale polacca Krzysztof Bosak aveva in serbo 1,3 milioni di voti, in larga parte di giovani stufi del duopolio PiS-PO, partiti di riferimento dei due sfidanti al ballottaggio. Duda, considerato comunemente euroscettico, secondo gli elettori nazionalisti di Bosak non lo sarebbe stato abbastanza, troppo connivente con le istituzioni europee che in fondo non ha mai voluto lasciare, poco determinato sui temi bioetici, troppo assistenzialista in ambito economico e paternalista a livello sociale. Per conquistare questa fetta, Duda ha scelto anche di rinunciare all’obbligo vaccinale per il covid-19 e ha rincarato la dose contro alcune testate giornalistiche di proprietà tedesca accusate di ingerenze straniere.

Dal canto suo, Trzaskowski ha puntato molto sullo stato di diritto, sulla possibilità di dare voce alle minoranze e alle opposizioni (compresa quella nazionalista di Bosak) per così ostacolare il monocolore attualmente al governo, che esclude la destra più radicale. Anche in campo economico le ricette di Trzaskowski paiono maggiormente liberiste, cosa di gradimento all’elettorato nazionalista; ma per gli elettori di quest’area l’attivismo europeista e soprattutto pro-LGBT che il sindaco di Varsavia non ha mai nascosto resta piuttosto indigesto. Nonostante ciò, il pragmatismo di alcuni elettori di Bosak – per il quale la cosa più importante era fermare la rielezione di Duda – si è orientato verso Trzaskowski; secondo l’indagine Pollster, sarebbero stati 4 su 10. Secondo invece gli exit poll ISPOS tra gli elettori di Bosak che al secondo turno hanno espresso voti validi la spaccatura sarebbe stata del 48,5% per Trzaskowski a fronte di un 51,5% a favore di Duda.

Duda conferma le roccaforti, ma stavolta non convince i giovani della Polonia

Sempre secondo l’exit poll, Duda avrebbe prevalso nelle classi d’età superiori ai 50 anni e con istruzione medio-bassa, mentre Traskowski in quelle più giovani e istruite; nei comuni rurali il presidente uscente ha quasi i due terzi dei voti, mentre l’esponente europeista conquista i due terzi della popolazione urbana e dei polacchi all’estero.

Consenso per voivodati (exit poll, ballottaggio 2020)

Infine ricordiamo che cinque anni fa la partita si era conclusa con una netta spaccatura tra il 51,6% che aveva eletto Duda (8.630.627 voti per la precisione) contro Komorowski, che si presentava allora come uscente per il partito centrista liberale Platforma Obywatelska (48,4%, pari a 8.112.311 voti). In quell’occasione Duda era riuscito ad avere la maggioranza dei consensi in modo trasversale, in tutte le fasce d’età. La spaccatura però tra le regioni è la medesima; si confronti la mappa elettorale qui sopra con quella del 2015, riportata di seguito:

Risultati definitivi ballottaggio 2015

Qualche irregolarità è stata segnalata: a Zakopane e in altre località turistiche alcuni seggi hanno dovuto chiedere ulteriori schede elettorali, essendo andate esaurite; a Słupia Konecka un cittadino ucraino 46enne con un tasso alcolico del 3 per mille ha minacciato di innescare una bomba nei seggi, mentre a Godłap a essere sotto effetto dell’alcool è stato trovato un membro della commissione elettorale. Licenziato, come quest’ultimo, un presidente di seggio che a Stettino si è recato al lavoro in un’automobile con materiale propagandistico per uno dei candidati. Quando i risultati sono così vicini, non è da escludersi che si possa cercare anche nei disguidi come questi un appiglio per contestarne l’esito.