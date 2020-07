Condividi su

Sconto bollette luce e gas 2020: importo e requisiti Isee per averlo

I contribuenti in difficoltà economiche possono fruire di alcuni sconti e agevolazioni da parte dello Stato, sul pagamento delle imposte dovute, come ad esempio le bollette luce e gas. Si possono ottenere sconti fino a quasi 200 euro sulle bollette di luce e gas, ma ovviamente bisogna essere in possesso di specifici requisiti, in particolare avere un valore Isee (l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente) sotto una certa soglia. Oltre a seguire alcuni accorgimenti della vita quotidiana per risparmiare sul consumo di luce e gas, e quindi sul costo in bolletta, se siete una famiglia che vive in una situazione economica delicata, potrete quindi fruire di un’agevolazione, tradotta in uno sconto sulle bollette.

Sconto bollette luce e gas: gli importi 2020

È possibile avere fino a oltre 170 euro di sconto sulla bolletta dell’energia elettrica per tutti quei nuclei familiari numerosi e meno abbienti. Gli importi dello sconto variano in base alla composizione del nucleo familiare e alle specifiche situazioni reddituali. Gli sconti variano ogni anno, in base agli aggiornamenti imposti da Arera (che vengono effettuati entro il 31 dicembre dell’anno precedente). L’importo si basa comunque sul reddito Isee dichiarato dal contribuente e dal numero dei membri che compongono il nucleo familiare. Di seguito l’elenco degli sconti:

125 euro : famiglie con 1-2 componenti;

: famiglie con 1-2 componenti; 148 euro : nucleo formato da 3-4 componenti;

: nucleo formato da 3-4 componenti; 173 euro: nucleo formato da 4 o più componenti.

Minori gli sconti sulla bolletta del gas, visto che partono da un minimo di 37 euro e arrivano a un massimo di 85 euro. Anche qui gli sconti variano in base ad alcuni fattori, come ad esempio l’area climatica di residenza e la tipologia e l’utilizzo del gas.

Come fare domanda e documenti da presentare

Per fare domanda del bonus è necessario compilare gli appositi moduli e consegnarli presso il Comune di residenza. Oltre al Modulo riguardante la fornitura luce e gas, bisognerà presentare l’attestazione Isee valida, e il documento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare Isee. Inoltre bisognerà allegare copia del documento d’identità e i dati relativi alle forniture (codice POD e potenza impegnata per la luce, codice PDR per il gas) reperibili in bolletta.

