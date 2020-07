Condividi su

Detrazioni fiscali Modello 730 2020 per mensa scolastica, quanto spetta

Cosa occorre sapere sulle detrazioni fiscali da inserire nel modello 730 2020 relativamente alle spese sostenute per il servizio di mensa scolastica: anche nel 2020 è possibile infatti il recupero di una parte del costo sostenuto per la mensa scolastica, nell’ottica della classica detrazione del 19%. Con una novità: infatti, è aumentato l’importo massimo detraibile, fino a 800 euro.

Detrazioni fiscali mensa scolastica: quanto spetta

Le spese per la mensa scolastica rientrano infatti nel novero dei costi sostenuti per l’istruzione dei propri figli relativamente alla frequenza di scuole dell’infanzia, elementari, medie e superiori. Per ottenere la detrazione del 19% (su un importo massimo detraibile che ricordiamo essere stato aumentato a 800 euro è necessario compilare il modello 730 in base alle indicazioni riportate dall’Agenzia delle Entrate, in quanto questo tipo di spesa, a differenza delle altre, non è precompilata dall’AdE.

Detrazioni fiscali mensa scolastica: come ottenerle sul modello 730

Stando a quanto riportato nelle istruzioni dell’Agenzia, è necessario compilare i righi da E8 a E10 nel quadro E, inserendo in ciascuno di essi il codice 12. L’importo dovrà includere le spese che sono indicate nella sezione Oneri Detraibili della Certificazione Unica.

Modello 730: detrazione mensa scolastica, quali documenti bisogna conservare

Naturalmente, per avere diritto alla detrazione, è necessario tenere apposita documentazione in grado di attestare le spese sostenute: quindi bisognerà conservare ricevute del bollettino postale o del bonifico bancario, nonché la certificazione rilasciata dalla scuola che ha ricevuto il pagamento che indichi il costo totale annuo per il servizio erogato. Il documento che certifica l’avvenuto pagamento deve essere intestato all’istituto scolastico, riporti le generalità delle studente e indichi come causale Servizio Mensa Scolastica.

Infine ricordiamo che il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi, causa emergenza sanitaria e rinvio di diverse scadenze fiscali, è stata prorogata al 30 settembre 2020.

