Firewall – Accesso negato: trama, cast e anticipazioni del film su Rete 4

Amate i film d’azione? Allora non lasciatevi sfuggire Firewall – Accesso negato. La pellicola del 2006, in onda oggi 15 luglio 2020 dalle 21:27 su Rete 4, è stata diretta da Richard Loncraine, regista britannico noto al grande pubblico per aver firmato opere come Demonio dalla faccia d’angelo, Riccardo III, Wimbledon, I due presidenti, My One And Only e Ricomincio da noi.

Il lungometraggio ad alta tensione, distribuito da Warner Bros, ha potuto contare sulle musiche di Alexandre Desplat, il montaggio di Jim Page mentre la sceneggiatura e fotografia sono state affidate rispettivamente a Joe Forte e Marco Pontecorvo. Ma vediamo insieme la sinossi di Firewall!

Firewall – Accesso negato: trama e anticipazioni del film su Rete 4

Firewall segue le vicende di Jack Stanfield, uomo dotato di un vero e proprio talento per quanto riguarda le strumentazioni tecnologiche e, grazie alle sue grandi capacità, è a capo della sicurezza informatica della Landrock Pacific Bank. Per quest’ultima il protagonista ha elaborato un complicato software in grado di tutelare i depositi Dell’Istituto di credito da attacchi esterni.

Nulla sembra poter turbare l’armonia e tranquillità di Jack ma il pericolo è dietro l’angolo. Un giorno infatti una banda di spietati criminali, guidata dal crudele Bill Cox, prende in ostaggio la sua famiglia e gli ordina di derubare la banca per pagare il riscatto. Se inizialmente Stanfield oppone resistenza e tenta una strada alternativa per salvare i suoi cari, ben presto appare chiaro che non ci siano altri modi per scongiurare la tragedia. Riuscirà a portare a termine la pericolosa missione?

Il cast del film

In Firewall Harrison Ford interpreta Jack Stanfield mentre Paul Bettany è Bill Cox. Virginia Madsen veste i panni di Beth Stanfield, Carly Schroeder quelli di Sarah Stanfield e Jimmy Bennett è Andy Stanfield. Mary Lynn Rajskub ricopre il ruolo di Janet Stone, Matthew Currie Holmes quello di Bobby e Robert Patrick è Gary Mitchell.

Hanno partecipato al lungometraggio anche Jennifer Kitchen nelle vesti di Wendy, Alan Arkin in quelle di Arlin Forester e Robert Forster è Harry Romano. Vince Vieluf recita la parte di Pim, Kett Turton quella di Vel e Nikolaj Coster-Waldau è Liam. Vincent Gal veste i panni di Willy, Eric Keenleyside quelli di Alan Hughes e Candus Churchill è Betty. Infine David Lewis è Rich, Zahf Paroo interpreta Ravi, Beverley Breuer è Sandra e Ken Tremblett ricopre il ruolo di Bob.

