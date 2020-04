Condividi su

Captain America: Civil War. Trama, cast e anticipazioni stasera in tv

Amate i film di fantascienza? Allora non lasciatevi scappare Captain America: Civil War! Il lungometraggio del 2016, in onda stasera 16 aprile 2020 dalle 21:20 su Rai 2, è stato diretto da Anthony e Joe Russo, coppia di fratelli registi noti per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come Welcome to Collinwood, Tu, io e Dupree, Avengers: Endgame, A proposito di Brian e Arrested Development – Ti presento i miei.

La pellicola d’azione, sceneggiata da Christopher Markus e Stephen McFeely, è basata sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics e rappresenta il sequel di Captain America: The Winter Soldier. Ma vediamo insieme la sinossi!

Captain America: Civil War. Trama e anticipazioni stasera in tv

Captain America è ambientato un anno dopo la celebre battaglia di Sokovia narrata in Avengers: Age of Ultron. Questa volta Steve Rogers, Natasha Romanoff, Falcon e Wanda lottano contro Brock Rumlov/Crossbones per ostacolare i crudeli piani dell’uomo. Quest’ultimo infatti ha intenzione di appropriarsi di un arma biologica pericolosissima che si trova in Nigeria ed è disposto a qualsiasi sacrificio pur di mettere in atto il suo malvagio progetto.

Giunti i supereroi, lo spietato individuo aziona un giubbotto esplosivo suicidandosi e provocando così la morte anche di altre persone. Questo tragico evento infanga la reputazione degli Avengers che d’ora in poi prima di agire dovranno attendere il via libera dello Stato. Mentre Tony Stark è d’accordo con il provvedimento preso dal governo, Rogers è convinto che sia una pessima idea. Cosa faranno i protagonisti di Captain America?

Il cast del film

In Captain America Chris Evans interpreta Steve Rogers / Capitan America e Robert Downey Jr è Tony Stark / Iron Man. Scarlett Johansson veste i panni di Natasha Romanoff / Vedova Nera, Sebastian Stan quelli di Bucky Barnes / Soldato d’inverno e Anthony Mackie è Sam Wilson / Falcon. Don Cheadle recita la parte di James Rhodes / War Machine, Jeremy Ranner quella di Clint Barton / Occhio di Falco e Chadwick Boseman è T’Challa / Pantera Nera.

Hanno partecipato al lungometraggio Paul Bettany nel ruolo di Visione, Elizabeth Olsen in quello di Wanda Maximoff / Scarlet e Paul Rudd è Scott Land / Ant- Man. Inoltre Emily VanCampo indossa le vesti di Sharon Carter / Agente 13, Tom Holland quelle di Peter Parker / Spider Man e Frank Grillo è Brock Rumlow / Crossbones. Infine William Hurt recita la parte di Thaddeus Ross e Daniel Brühl quella di Helmut Zemo.

