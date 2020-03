After the Sunset: la trama, il cast e le anticipazioni del film che andrà in onda stasera 27 marzo 2020 su Rai 3 dalle 21:20.

After the Sunset: trama, cast e anticipazioni stasera in tv

Oggi, 27 marzo 2020, alle 21:20 su Rai 3 andrà in onda After the Sunset. Il lungometraggio del 2004, sceneggiato da Paul Zbyszewski e Craig Rosenberg, è stato diretto da Brett Ratner, regista e produttore cinematografico statunitense noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come Traffico di diamanti, Rush Hour – Due mine vaganti, Red Dragon, X-Men – Conflitto finale e New York, I Love You.

La pellicola d’azione, diffusa da 01 Distribution, ha potuto contare sulle musiche di Lalo Schifrin, il montaggio di Mark Helfrich mentre la fotografia è stata affidata a Duane Manwiller, Peter Zuccarini e Dante Spinotti. Il film inoltre ha incassato al botteghino in Italia un milione di euro nelle prime quattro settimane di programmazione. Ma vediamo insieme la sinossi di After Sunset!

After the Sunset: trama e anticipazioni stasera in tv

After the Sunset segue le vicende di Max Burdett e Lola Cirillo, coppia di ladri esperti nel furto di diamanti anche in condizioni molto rischiose. Dotati intuito e ingegno, i due criminali hanno una lunga carriera alle spalle e una quantità tale di ricchezze da poter smettere di lavorare. Desiderosi di condurre una vita spensierata, i due professionisti nonché amanti, dopo l’ultimo colpo allo Starples Center di Los Angeles, decidono di abbandonare il mondo degli affari e si trasferiscono alle Bahamas.

Finalmente liberi, Lola e Max si godono il luogo paradisiaco ma un evento inaspettato turba la loro serenità. Giunge infatti sull’isola Stan Lloyd, agente dell’FBI che da ben sette anni è sulle tracce dei ladri di pietre preziose. L’uomo è intenzionato ad incastrare Burdett e, sperando che l’uomo faccia un passo falso, gli mostra un diamante in esposizione su di una nave da crociera ferma per qualche giorno nelle vicinanze. Come finirà After the Sunset?

Il cast del film

In After the Sunset Pierce Brosnan interpreta Max Burdett mentre Salma Hayek è Lola Cirillo. Woody Harrelson veste i panni di Stan Lloyd, Don Cheadle quelli di Henry Mooré e Naomie Harris è Sophie.

Hanno partecipato al film anche Chris Penn nel ruolo di Rowdy Fan, Troy Garity in quello di Luc e Mykelti Williamson è l’agente Stafford. Infine Rex Linn recita la parte dell’agente Kowalski.

