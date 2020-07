Condividi su

Offerte Amazon 16 giugno 2020: gli articoli in sconto e le migliori occasioni

Per la giornata di oggi 16 giugno 2020 Amazon propone una serie di offerte sul proprio portale web. Il nostro approfondimento verterà sia sulla qualità dei prodotti sia sul loro prezzo, unitamente all’aspetto del risparmio. Tante le categorie di articoli coinvolte nel focus odierno. Ecco i dettagli.

Offerte Amazon 16 giugno 2020: Singer, Fancii e Anker, le proposte

La prima proposta concerne un prodotto sicuramente non di uso frequente e non presente in ogni abitazione, circoscritto ad uno specifico ambito professionale. Si tratta dell’offerta che propone Singer, riguardo ad una macchina da Cucire Professionale, modello M2105, dotata di cucitrice automatica ed elettrica, portatile, con 13 funzioni per la cucitura. Il suo prezzo in offerta è di 159,90€ anziché 199,90€. Del settore “cura personale e bellezza” fa parte la seconda offerta del giorno di Amazon, l’articolo è ideato e prodotto da Fancii, è una spazzola per la pulizia viso con 3 testine diverse. Ha funzione esfoliante, è elettrica ed impermeabile. Il sistema è di Microdermoabrasione, genera una esfoliazione delicata e una pulizia profonda. Si può acquistare in offerta per 19,19€ a fronte di un prezzo pieno di 37,00€. Sul versante tecnologia invece c’è l’ultimo pezzo di questa prima parte, è un oggetto della Anker, Soundcore Icon Mini, un altoparlante Bluetooth impermeabile, ideale per sport di movimento, trekking, con circa 8 ore di riproduzione assicurata. Il prezzo in offerta è di 19,99€ anziché 34,99€.

Offerte Amazon 16 giugno 2020: Lunvon e Bissel, le proposte

In questa seconda parte spazio ad altri articoli tutti provenienti da diversi settori. Il primo oggetto riguarda il benessere personale, è prodotto da Lunvon, è un cuscino in Gel Memory Foam, dotato di federa, per un sonno profondo e ideale anche per i problemi alla cervicale. Il cuscino è regolabile in altezza e misura 71 x 51 cm. Può essere preso per 15,99€ anziché 19,99€. L’aspirapolvere di Bissell, la Icon Pet, è dotata di una tecnologia 3 in 1, equipaggiata con spazzola rotante anti-groviglio, ha una potenza di 25 V. Questo articolo è l’ideale per la pulizia casalinga per chi possiede animali domestici. Il suo prezzo è di 299,99€ in offerta.

