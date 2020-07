Condividi su

Incubo Biondo: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Amate i thriller ad alta tensione? Allora non lasciatevi sfuggire Incubo Biondo. L’avvincente film del 2017, in onda stasera 18 luglio 2020 dalle 21:45 su Rai 2, è stato diretto da Lauro David Chartrand-DelValle, regista, produttore e performer noto Al grande pubblico per aver lavorato come stuntman in Non si scherza col fuoco, La bambola assassina, The Predator, Deadpool 2, Io ti troverò, RoboCop e Dark Angel.

Il lungometraggio dalle emozioni forti, il cui titolo originale è One small indiscretion, ha potuto contare sulle musiche di Cameron Catalano, il montaggio di Jeremy Klassen, la fotografia di David Schweitzer mentre la sceneggiatura è stata affidata a Betsy Bagg e Mark Sanderson. Ma vediamo insieme la sinossi di Incubo Biondo!

Incubo Biondo: trama e anticipazioni del film stasera in tv

Incubo Biondo segue le vicende di Caroline Winters, giovane donna che ha un’esistenza tranquilla e serena con la sua adorata famiglia. Non è stato però tutto sempre rose e fiori, qualche anno prima infatti la protagonista ha trascorso del tempo separata dal marito è proprio in quel periodo di crisi ha avuto una frequentazione con James, uomo sposato e padre di una teenager.

La relazione è durata pochissimo e non ha avuto alcuna importanza per Caroline che, risolti i motivi di attrito con il marito, è tornata dai suoi cari, ma non è andata allo stesso modo per Ella, figlia di James che ha assistito alla distruzione del matrimonio dei suoi genitori proprio a causa del fugace flirt. La ragazza, sconvolta dal dolore e in preda alla rabbia, medita un piano diabolico per punire Winters, colpevole di aver rovinato per sempre la sua vita.

Il cast del film

In Incubo Biondo Ashley Scott interpreta Caroline Winters mentre Tiera Skovbye è Ella Fawcett. Cru Ennis veste i panni di Sam Winters, Johnny Visotcky quelli di Logan Winters e Sienna Noelle Peeples è Becca. Kristen Renton ricopre il ruolo di Rachel Green, Alma Sisneros quello di Hannah e Willie Aames è Mr. Peterson.

Hanno partecipato a Incubo Biondo Lora Martinez- Cunningham nelle vesti del Dr. Sage, Taylor Murphy quelle di Kelsi Chartrand e Josh Kim è Derrick. Inoltre Sarah Minnich recita la parte di Beth Smith, Kenneth Miller quella di James Fawcett e Jade Kammerman è Margo Fawcett. Infine Violet Bailes è Ella da piccola, Rob Estrada interpreta l’impiegato e Lawrence Gilligan è il manager.

