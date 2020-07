Condividi su

Sorelle: trama, cast e anticipazioni fiction. Quante puntate sono

D’estate, si sa, il piccolo schermo pullula di repliche delle fiction di maggiore successo e tra queste non poteva mancare Sorelle. La serie tv, in onda oggi 21 luglio 2020 Dalle 21:20 su Rai1, approda al suo primo appuntamento e sembra avere tutte le carte in regola per appassionare anche coloro che non hanno avuto modo di seguire Il telefilm in passato.

L’emozionante giallo, sceneggiato da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, è stato diretto da Cinzia TH Torrini, regista italiana nota al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in numerose opere di forte richiamo come Piccolo mondo antico, Don Gnocchi – L’angelo dei bimbi, Elisa di Rivombrosa, La Certosa di Parma e Pezzi unici. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Sorelle!

Sorelle: trama e anticipazioni fiction. Quante puntate sono

La prima delle sei puntate di cui è composta Sorelle ci porta subito in medias res con Chiara Silani, brillante avvocatessa che vive un’esistenza tranquilla a Roma fino a quando un drammatico evento stravolge il suo futuro: la sorella Elena è scomparsa. Quest’ultima abitava a Matera assieme ai suoi tre figli nati dalla relazione con Roberto Roversi, ex fidanzato della protagonista. Mentre la donna si affanna nella ricerca della consanguinea, i suoi nipoti non si preoccupano in quanto sono abituati alle continue assenze della madre,

Questa volta però la situazione appare diversa e Chiara, compresa la gravità dell’evento, denuncia alle autorità la scomparsa di Elena. Nel frattempo l’avvocatessa si rende conto che uno strano individuo la osserva, trova bigliettini di minacce passi nel giardino di casa e viene a sapere che la sorella era stata sospesa dal lavoro per motivi disciplinari. Infine viene ritrovato il cadavere di una donna in un burrone e le forze dell’ordine sospettano che sia proprio la scomparsa.

Il cast della serie tv

In Sorelle Anna Valle interpreta Chiara Silani mentre Giorgio Marchesi è Roberto Roversi. Alessio Vassallo veste i panni di Daniele, Irene Ferri quelli dell’ispettore Silvia Schiuma e Ana Caterina Morariu è Elena Silani. Loretta Goggi recita la parte di Antonia Silani, Aurora Giovinazzo quella di Stella Roversi e Leonardo Della Bianca è Marco Roversi. Inoltre Niccolò Calvagna è Giulio Roversi e Alan Cappelli Goetz è Nicola.

Hanno partecipato alla fiction Edoardo Velo nelle vesti di vicesindaco Martino Siniscalchi, Elisabetta Pellini quelle di Barbara Bernardi Nidoli e Monica Dugo è Marta Tammagnini. Mattia Sbragia recita la parte dell’avv. Roberto Vincenzi, Nando Irene quella di Nando e Gea Martire è Adriana. Pascal Zullino ricopre il ruolo del procuratore Astolfi, Antonella Fattori quello del PM e Antonio Andrisani è il Preside. Infine Sorelle Patrizia Bracaglia è la madre di Giorgio, Ugo Torrini interpreta Giorgio e Rosa Diletta Rossi è Claudia, cameriera.

