Come sorelle: tutto quello che c’è da sapere sulla fiction turca che andrà in onda oggi 22 luglio 2020 dalle 21:25 su Canale 5.

Condividi su

Come sorelle: trama e anticipazioni stasera 22 luglio 2020 su Canale 5

L’uragano turco Come sorelle continua ad appassionare il pubblico che ha premiato la fiction con ottimi risultati d’ascolto. La serie tv dai toni drammatici, in onda oggi 22 luglio 2020 dalle 21:20 su Canale 5, approda al suo terzo appuntamento con tanti colpi di scena, scioccanti rivelazioni e sorprese che sicuramente lasceranno senza parole gli spettatori.

Pare quindi che il caldo estivo ben si concilia con i misteri e gli intrighi del telefilm che ha come protagoniste tre donne unite da un legame di sangue scoperto solo in età adulta, correlato ad una serie di bugie, segreti e losche promesse. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Come sorelle!

Come sorelle: trama e anticipazioni stasera 22 luglio 2020 su Canale 5

Tante ancora sono le sfide e i pericoli che attendono le protagoniste di Come sorelle. Nonostante la difficile situazione in cui si trova, Sinan riesce ad uscire dal carcere in quanto non ci sono prove certe che riconducano l’omicidio del signor Tekin a lui. Nel frattempo la madre biologica delle tre giovani donne abbandona il penitenziario con la speranza di poter ricostruire il rapporto con le figlie ma Cemal obbliga l’ex galeotta a non vedere le ragazze.

Akan finalmente incontra Azra in un ristorante, evento denso di conseguenze. Infine Ipek tenterà in tutti i modi di pagare il debito contratto dal marito Malik ma i proventi della vendita dell’olio verranno a mancare.

Il cast della serie tv

In Come sorelle Burak Çelik interpreta Mahir Denizhan, Melih Selçuk è Refik e Renan Bilek veste i panni di Komiser Akif. Hülya Duyar ricopre il ruolo di Afet, Çiçek Acar quello di Gülistan, Burak Demir è Okan e Yurdaer Okur è Tekin Malik.

Inoltre Ece Uslu recita la parte di Cahide Esen Karalar, Emre Kınay quella di Cemal Karalare e Sevda Erginci è İpek Gencer. Hanno partecipato alla fiction anche Seçkin Özdemir nelle vesti di Sinan Malik, Elifcan Ongurlar in quelle di Çilem Akan e Melis Sezen è Deren Kutlu. Infine Özge Özacar ricopre il ruolo di Azra Yılmaz e Burak Yamantürk quello di Kenan Soykan.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it