Se siete alla ricerca di una ricetta gustosa e facile da preparare questa del baccalà con cipolle in padella è veramente perfetta per voi. Un piatto unico delizioso e comodo in ogni occasione, vediamo insieme la ricetta

Ingredienti

600 g di baccalà già bagnato

2 cipolle grandi

3-4 acciughe sott’olio

4-5 cucchiai di olio evo

4-5 cucchiai di Farina 00

Sale fino q.b.

Iniziamo la preparazione del baccalà con cipolle in padella quindi per prima cosa prendete il baccalà sotto sale e mettetelo in acqua per almeno tre giorni cambiando l’acqua ogni 12 ore circa. Dopo tre giorni o subito se lo avete acquistato già bagnato, lavate bene il baccalà sotto l’acqua corrente fredda e poi asciugatelo tamponando con un canovaccio asciutto o della carta assorbente da cucina.

Quindi continuate la preparazione del baccalà con cipolle in padella, tagliate le cipolle grossolanamente e poi spostatevi sui fornelli quindi prendete una padella abbastanza capiente aggiungete l’olio extravergine di oliva, 3-4 acciughe e poi anche le cipolle e lasciate cuocere a fiamma molto lenta. Ora prendete il filetto di baccalà e tagliatelo a cubetti abbastanza grandi, poi aggiungetelo in padella con le cipolle e lasciate cuocere per circa 20-25 minuti, dopo 25 minuti assaggiate ed eventualmente regolate di sale, alzate la fiamma poi togliete il coperchio e lasciate cuocere ancora per due minuti.

A questo punto il baccalà con cipolle in padella è pronto per essere servito in tavola, vedrete che questa ricetta non vi deluderà. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta!