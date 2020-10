Condividi su

Bonus cashback 2020: importo tasse e quanto si ha al netto

Bonus cashback 2020: il rimborso per le spese pagate con carta sarà tassato? È una questione che si stanno ponendo in molti: finora il governo sembra intenzionato a non applicare imposte sul cashback. D’altra parte, sulla questione solo indiscrezioni di stampa e nessun documento che dettagli tale aspetto del Bonus.

Pagamento pos 2020: nessuna commissione per un caffè?

Bonus cashback: la differenza tra rimborso diretto e indiretto

Bonus cashback: quando l’incentivo diventerà operativo, sulla somma che sarà riaccreditata saranno applicate delle tasse? È una domanda che si stanno ponendo in molti: d’altronde, 300 euro “netti” di rimborso non sarebbero una cifra trascurabile. Ora, per cercare di rispondere in breve al quesito, la normativa prevede l’applicazione delle imposte sui rimborsi solo se questi ultimi sono indiretti (essendo inquadrati dal punto di vista fiscale essenzialmente come redditi che insieme ai guadagni sono ciò su cui si applicano generalmente le imposte): sono rimborsi indiretti (fiscalmente considerati come redditi), per esempio, quello previsti dalle piattaforme che offrono il cashback riaccreditando una certa somma denaro come “premio” per i clienti che superano una certa soglia con i propri acquisti, in sostanza una franchigia, o che si iscrivono a un servizio oppure che invitano altri clienti a compiere acquisti.

Aumento contributi Inps 2020 con straordinario. Quando è possibile?

L’incentivo sarà tassato?

Dunque, visto che il Bonus cashback dovrebbe essere modulato come un rimborso diretto (in sostanza, uno sconto sui beni acquistati anche se applicato in differita rispetto all’acquisto) non dovrebbe essere tassato (gli sconti non vengono tassati a differenza dei redditi e dei guadagni). Stessa cosa per il Bonus Supercashback. D’altro canto, il condizionale è d’obbligo, considerando che al momento non sono ancora disponibili documenti ufficiali e definitivi sui dettagli dell’incentivo.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it